Canik'te 2024 Yılında 1573 Kadına Sertifikalı Mesleki Eğitim - Son Dakika
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Canik'te 2024 Yılında 1573 Kadına Sertifikalı Mesleki Eğitim

Canik\'te 2024 Yılında 1573 Kadına Sertifikalı Mesleki Eğitim

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, 2024 yılında bin 573 kadına sertifikalı mesleki eğitim programı sunulduğunu açıkladı. Kadınlar için özel olarak düzenlenen eğitimlerde, 34 farklı alanda mesleki eğitim imkanı sağlanıyor.

13.01.2025 15:13  Güncelleme: 15:15
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Samsun'un Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, 2024 yılında bin 573 kadını sertifikalı mesleki eğitim programı ile buluşturduklarını söyledi.

Canik Belediyesi Hanım Konakları ve Canik Belediyesi Meslek Edindirme Kursları'nda (CAMEK) eğitim alan kadınlar, meslek sahibi bireyler olarak iş hayatına hazırlamaya devam ediyor. Bu kapsamda 2024 yılında ilçede bin 573 kadın, sertifikalı mesleki eğitim programı ile buluşturuldu.

Kadınlara özel 34 alanda eğitim

Canik Belediyesi Hanım Konakları ve CAMEK'te ilçedeki kadınlara özel 34 farklı alanda mesleki eğitim programı gerçekleştirdiklerini söyleyen Başkan Sandıkçı, "Uzman eğitmenlerimiz eşliğinde sürdürdüğümüz eğitimlerimiz, teorik ve uygulamalı olarak 2 aşamadan oluşuyor. Özel olarak oluşturduğumuz atölyelerde gerçekleştirdiğimiz uygulamalı mesleki eğitimlerimizde hanım kardeşlerimiz eğitim aldığı meslek alanında, mesleki kabiliyetini daha ileriye taşırken, aynı zamanda iş hayatına hazırlanıyor. Canik Belediyesi Hanım Konaklarımızda ve CAMEK'te 2024 yılı içerisinde ilçemizdeki bin 573 hanım kardeşimizi sertifikalı mesleki eğitim programı ile buluşturduk. Mesleki sertifikalarını alan hanım kardeşlerimizin iş hayatına başlamalarına veya kendi işletmelerini kurduklarına mutluluk içerisinde tanık oluyoruz. Canik'imizde mesleki eğitim seferberliğimizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

Kadınlara özel seminerler

Canik Belediyesi Hanım Konakları'nda ilçedeki kadınlara yönelik seminer ve konferans programları gerçekleştirdiklerini de belirten Başkan Sandıkçı, 2024 yılında Canik Belediyesi Hanım Konakları'nda ilçedeki kadınlara yönelik organ bağışı, ilk yardım, rahim ağzı kanseri, meme kanseri, ağız ve diş sağlığı, gebelik bilgilendirme, hastalıklardan korunma, bulaşıcı hastalıklar, kronik hastalıklar, obezite, otizm ve farkındalık, akıllı ilaç, uyuşturucu ile mücadele, kadına şiddet ve aile değerleri, çocuk istismarı, dolandırıcılıktan korunma, dijital pazarlama, afet ve acil durum alanlarında seminer ve konferans programları düzenlediklerini sözlerine ekledi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Canik'te 2024 Yılında 1573 Kadına Sertifikalı Mesleki Eğitim - Son Dakika

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