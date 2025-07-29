Canik\'te Camiler Çocuklarla Dolu: \'Haydi Güle Oynaya Camiye Gel\' Projesi İle Aileler Bir Araya Geliyor

Samsun'un Canik ilçesinde geleneksel hale gelen "Haydi Güle Oynaya Camiye Gel" projesiyle camiler çocuklarla dolup taşıyor. Vakit namazlarının ardından düzenlenen etkinliklere ailelerin de yoğun katılım göstermesiyle camiler adeta bir buluşma noktasına dönüştü.

Canik Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve bu yıl da yoğun ilgi gören proje, ilçedeki 139 cami ve Kur'an kursunu kapsıyor. Proje kapsamında çocuklar hem cami ortamına alışıyor hem de çeşitli eğitici ve eğlenceli aktivitelerle sosyal gelişimlerine katkı sağlıyor.

Projeyle milli ve manevi değerleri güçlü nesiller yetiştirmeyi hedeflediklerini vurgulayan Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Canik'imizde çocuklarımızla ve ailelerimizle camilerimizin manevi ikliminde bir araya gelmeye devam ediyoruz. Gençlerimizin ilgisinin yoğun olduğu projemizle erdemli ve şuurlu bir gençlik inşa etmek için çalışıyoruz" dedi.

Aile bağları da güçleniyor

Çocukların yanı sıra anne ve babaların da etkinliklere katılım sağladığını belirten Başkan Sandıkçı, "Ailelerimiz çocuklarıyla birlikte vakit geçiriyor. Bu da aile içi iletişimi daha güçlü kılıyor. 2025 Aile Yılı'na katkı sunan projemizle aynı zamanda çocuklarımızın arkadaşlık bağları kurduğu verimli bir yaz dönemi oluşturuyoruz" ifadelerini kullandı.

Etkinliklere katılan çocuklar ve aileler, projeden duydukları memnuniyeti ifade ederek Canik Belediyesi'ne teşekkür etti. - SAMSUN