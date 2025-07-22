Canik\'te Doğal Gaz Çalışmaları Başladı

SAMSUN (İHA) – Samsun'un Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Devgeriş Mahallesi'nde doğal gaz çalışmalarını başlattıklarını söyledi.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Devgeriş Mahallesi'nde doğal gaz çalışmalarını başlattıklarının müjdesini verdi. Devgeriş Mahallesi'nde bulunan haneleri kış ayları öncesinde doğal gaz ile buluşturmak için yoğun bir şekilde çalışmaya devam ettiklerini ifade eden Başkan İbrahim Sandıkçı, mahallede çalışmaların etap etap sürdürülerek tamamlanacağını dile getirdi. Devgeriş Mahallesi'nde yıllardır süregelen doğal gaz talebini çözüme kavuşturduklarını belirten Başkan Sandıkçı, "Devgeriş Mahallemizdeki haneleri doğal gaza kavuşturuyoruz" dedi.

Devgeriş Mahallesi 1. etap doğal gaz çalışmalarına başladıklarını ve çalışmaları yoğun bir şekilde sürdürdüklerini belirten Sandıkçı, "Devgeriş Mahallemizdeki hanelerimizi doğal gaz ile buluşturmak için yoğun bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz. Hemşehrilerimizin doğalgaz taleplerini gayretle sürdürdüğümüz çalışmalar neticesinde çözüme kavuşturduk. Devgeriş Mahallesi 1. etap doğal gaz hattı yapım çalışmalarımızı kısa süre içerisinde tamamlayıp, hanelerimizi doğal gaz ile buluşturacağız. Plan dahilinde doğal gaz etaplarını tamamlayacağız. Canik'imiz ve hemşehrilerimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum" diye konuştu. - SAMSUN