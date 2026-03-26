Bu ilçede evlenecek çiftlere 20 bin TL maddi destek - Son Dakika
Bu ilçede evlenecek çiftlere 20 bin TL maddi destek

Bu ilçede evlenecek çiftlere 20 bin TL maddi destek
26.03.2026 14:01  Güncelleme: 14:02
Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, evlenecek olan dar gelirli çiftlere 20 bin TL destek sağlandığını açıkladı. Ayrıca, nikah ücretleri ve ev eşyası desteği de verileceği duyuruldu.

SAMSUN (İHA) – Samsun'un Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ilçede evlenecek olan çiftlere 20 bin TL destek sağladıklarını açıkladı.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, sosyal belediyecilik alanında fark oluşturan desteklerle ailelerin, öğrencilerin ve evlenmek üzere yola çıkan çiftlerin yanında olmayı sürdürdüklerini ifade etti. Güçlü aile, güçlü toplum anlayışıyla evlenecek olan genç çiftler için yeni destek programlarını uygulamaya almaya devam ettiklerini vurgulayan Başkan İbrahim Sandıkçı, ilçede evlenecek olan dar gelirli çiftlere 20 bin TL destek sağladıklarını belirtti. Canik'te evlenecek olan çiftlere ayrıca nikah ücret desteği ve ev eşyası desteğinde bulunduklarını da hatırlatan Başkan İbrahim Sandıkçı, "Canik'imizde evlenecek olan çiftlerimize 20 bin TL destek sağlıyoruz" dedi.

Belediye tarafından evlenecek olan dar gelirli çiftlere 20 bin TL destek sağlanması ve çiftlere evlilik öncesi aile okulu eğitimi verilmesine dair iş birliği protokolü Canik Kaymakamı Şeref Aydın ve Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı tarafından imzalandı. Aile kurumunun önemi konusunda toplumsal bilinç oluşmasına yönelik adımlar attıklarını aktaran Başkan İbrahim Sandıkçı, evlilik hazırlığında olan çiftlere yönelik destek programlarını kesintisiz bir şekilde sürdürdüklerini ifade ederek, ayrıca şunları söyledi:

"Canik'imizde sosyal belediyecilik alanında örnek projeleri hayata geçiriyor, ailelerimizin ve aile kurumu oluşturmak üzere yola çıkan gençlerimizin bütçelerine destek olmaya devam ediyoruz. Canik'imizde evlenecek olan dar gelirli çiftlerimize 20 bin Türk lirası destek sağlıyoruz. Destek programımız çerçevesinde ayrıca çiftlerimizi evlilik öncesi aile okulu eğitimiyle buluşturacağız. 20 bin Türk lirası destek programımızla birlikte evlenecek olan çiftlerimizin nikah işlemlerini tamamen ücretsiz bir şekilde gerçekleştirmeye, ayrıca dar gelirli çiftlerimize ev eşyası desteği sağlamaya devam ediyoruz. Canik'imizde sosyal belediyecilikte farkındalık olan projelerimizle ailelerimizin ve evlenecek olan çiftlerimizin yanında olmayı sürdürüyoruz." - SAMSUN

Kaynak: İHA

İbrahim Sandıkçı, Yerel Yönetim, Ekonomi, Canik, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bu ilçede evlenecek çiftlere 20 bin TL maddi destek - Son Dakika

Kayseri pastırmasına AB tescili, esnafı mutlu etti Kayseri pastırmasına AB tescili, esnafı mutlu etti
İsrail kullanılan mühimmat sayısını açıkladı Doğruysa tablo korkunç İsrail kullanılan mühimmat sayısını açıkladı! Doğruysa tablo korkunç
Bursa’da özel ekibin 7 yıl sonra bulduğu kayıp çocuğun DNA sonucu çıktı Bursa'da özel ekibin 7 yıl sonra bulduğu kayıp çocuğun DNA sonucu çıktı
Lübnan topraklarına düşen füzenin İran yapımı olduğu ortaya çıktı Lübnan topraklarına düşen füzenin İran yapımı olduğu ortaya çıktı
İran: ABD’nin teklifini aşırı bulduk, savaşın sonuna Trump karar veremez İran: ABD'nin teklifini aşırı bulduk, savaşın sonuna Trump karar veremez
Savaş halindeki İsrail’den tansiyonu zirveye çıkaracak karar Savaş halindeki İsrail'den tansiyonu zirveye çıkaracak karar

14:10
Merih Demiral’dan bomba “Ölürüm Türkiyem“ performansı
Merih Demiral'dan bomba "Ölürüm Türkiyem" performansı
14:10
Hamaney’in ölümünü dans ederek kutlamıştı, aldığı haberle yıkıldı
Hamaney'in ölümünü dans ederek kutlamıştı, aldığı haberle yıkıldı
13:39
Trump: ABD’nin NATO’ya hiçbir ihtiyacı yok, İran konusunda herhangi bir yardımları olmadı
Trump: ABD'nin NATO'ya hiçbir ihtiyacı yok, İran konusunda herhangi bir yardımları olmadı
13:26
Öğrenci affının detaylarına Haberler.com ulaştı İşte şartlar
Öğrenci affının detaylarına Haberler.com ulaştı! İşte şartlar
13:16
Savaş devam ederken İran’dan tartışma yaratan karar Yaş 12’ye düşürüldü
Savaş devam ederken İran'dan tartışma yaratan karar! Yaş 12'ye düşürüldü
12:08
MSB: Irak’taki Türk askeri tahliye edildi
MSB: Irak'taki Türk askeri tahliye edildi
SON DAKİKA: Bu ilçede evlenecek çiftlere 20 bin TL maddi destek - Son Dakika
