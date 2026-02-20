Canik\'te mesaiye Ramazan ayarı

Samsun'un Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Ramazan ayı boyunca belediyedeki tüm kadın personellerin mesai çıkış saatinin 16.00 olarak uygulanmasına yönelik müdürlüklere talimat verdi.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı'nın imzasını taşıyan düzenlemeyle belediyede çalışan tüm kadın personeller, Ramazan ayı boyunca saat 16.00'da mesaiden çıkış yapabilecek.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Ramazan ayına yönelik ilçede düzenledikleri birçok etkinlik ve programın yanı sıra mesai saatlerine yönelik gerekli düzenlemeleri hayata geçirdiklerini söyledi. Ramazan ayına yönelik çalışmaları hassasiyetle sürdürdüklerini belirten Başkan İbrahim Sandıkçı, "Ramazan ayının manevi ikliminde hemşehrilerimizle buluşuyor, Ramazan ayına yönelik uygulamalarımızı ve etkinliklerimizi sürdürüyoruz. Bu Ramazan ayında da belediyemiz mesai saatlerinde Ramazan uygulamasına devam ediyoruz. Canik'imizde iftar sonrası ise 7'den 70'e tüm hemşehrilerimizle Canik Şehr-i Ramazan Serüveni'nde buluşuyoruz. İlçemizin dört bir köşesinde mübarek Ramazan ayının sevincini paylaşmayı sürdürüyoruz" dedi. - SAMSUN