Canik'te hanım konaklarında 12 bin 132 kadına mesleki eğitim - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Canik'te hanım konaklarında 12 bin 132 kadına mesleki eğitim

Canik\'te hanım konaklarında 12 bin 132 kadına mesleki eğitim
20.01.2026 15:37  Güncelleme: 15:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, kadınlara yönelik mesleki eğitim ve sosyal aktiviteler sunan yeni hanım konaklarını hizmete sundu. 12 bin 132 kadın, bu konaklarda uygulamalı mesleki eğitim programlarından faydalandı.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, kadınları mesleki eğitim ve sosyal aktivitelerle buluşturdukları yeni hanım konaklarını hizmete sunduklarını belirterek, 12 bin 132 kadını farklı alanlarda uygulamalı mesleki eğitim programlarıyla buluşturduklarını söyledi.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, kadın istihdamında öncü konumda olduklarını ifade etti. Canik'te kadınlara yönelik ücretsiz sertifikalı mesleki eğitim programları gerçekleştirmeye devam ettiklerini kaydeden Başkan Sandıkçı, hizmete sundukları yeni hanım konakları olan Tenzile Hanım Konağı, Bala Hatun Hanım Konağı, Hayme Ana Hanım Konağı ve Rahime Birinci Hanım Konağı ile derslik ve atölye kapasitesini artırdıklarını, aynı zamanda kadınları seminer, konferans ve aktivitelerle bir araya getirdikleri yeni sosyal ortamlar oluşturduklarını belirtti. Kadınların sertifikalı mesleki eğitim programlarına ilgiyle katılmaya devam ettiklerini dile getiren Başkan İbrahim Sandıkçı, "Kadın istihdamında öncü olmaya devam ediyoruz" dedi.

"12 bin 132 kadına eğitim"

Canik Belediyesi Hanım Konakları'nda 7 yılda 12 bin 132 kadını ücretsiz sertifikalı mesleki eğitim programlarıyla bir araya getirdiklerine işaret eden Başkan İbrahim Sandıkçı, "Canik'imizde eğitim seferberliğimizi sürdürüyoruz. Hanım kardeşlerimizi ücretsiz sertifikalı mesleki eğitim programlarıyla buluşturmaya devam ediyoruz. Teorik ve uygulamalı olarak sürdürdüğümüz eğitim programlarımıza, hanım kardeşlerimizin talep ve önerileri doğrultusunda yenilerini ekliyoruz. 7 yılda 12 bin 132 hanım kardeşimizi ücretsiz sertifikalı mesleki eğitimlerimizde ağırladık. Eğitimlerini tamamlayıp sertifikalarını alan hanım kardeşlerimiz, eğitim aldıkları ve uzmanlaştıkları alanlardaki sektör gruplarında işbaşı yaparak veya açtıkları işletmeleriyle çalışma hayatında yer almayı sürdürüyor" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

İbrahim Sandıkçı, Yerel Haberler, Canik, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Canik'te hanım konaklarında 12 bin 132 kadına mesleki eğitim - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
11 yıllık cinayeti jandarmanın kurduğu özel ekip çözdü 11 yıllık cinayeti jandarmanın kurduğu özel ekip çözdü
Sır ölümde cinayet şüphesi Eşi tutuklandı Sır ölümde cinayet şüphesi! Eşi tutuklandı
İstanbul dahil 4 şehirde protesto Çok sayıda gözaltı var İstanbul dahil 4 şehirde protesto! Çok sayıda gözaltı var
Eyüpspor, Konyaspor karşısında galibiyeti 905’te elinden kaçırdı Eyüpspor, Konyaspor karşısında galibiyeti 90+5'te elinden kaçırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Atlas yavrumuzu katledenlerin yargıda gereken dersi almasını istiyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Atlas yavrumuzu katledenlerin yargıda gereken dersi almasını istiyoruz
Galatasaray’a Atletico Madrid maçı öncesi beklenen haber geldi Galatasaray'a Atletico Madrid maçı öncesi beklenen haber geldi

16:35
WhatsApp kullanıcılarının beklediği özellik nihayet geliyor
WhatsApp kullanıcılarının beklediği özellik nihayet geliyor
16:29
Dünya devi En-Nesyri hakkında son kararını verdi
Dünya devi En-Nesyri hakkında son kararını verdi
16:08
DEM Parti grup toplantısı sonrası ortalık karıştı Polise taş atıldı, arbede çıktı
DEM Parti grup toplantısı sonrası ortalık karıştı! Polise taş atıldı, arbede çıktı
16:06
Narlıdere Kaymakamı’nın ziyareti büyük tartışma yarattı
Narlıdere Kaymakamı'nın ziyareti büyük tartışma yarattı
15:26
DEM Parti’den Bahçeli’nin sözlerine çok sert yanıt: SDG bal gibi Kürtleri temsil ediyor
DEM Parti'den Bahçeli'nin sözlerine çok sert yanıt: SDG bal gibi Kürtleri temsil ediyor
15:13
Sezonu kapattı Fenerbahçe-Aston Villa maçı öncesi şok sakatlık
Sezonu kapattı! Fenerbahçe-Aston Villa maçı öncesi şok sakatlık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2026 16:48:59. #7.11#
SON DAKİKA: Canik'te hanım konaklarında 12 bin 132 kadına mesleki eğitim - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.