Canik\'te hanım konaklarında 12 bin 132 kadına mesleki eğitim

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, kadınları mesleki eğitim ve sosyal aktivitelerle buluşturdukları yeni hanım konaklarını hizmete sunduklarını belirterek, 12 bin 132 kadını farklı alanlarda uygulamalı mesleki eğitim programlarıyla buluşturduklarını söyledi.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, kadın istihdamında öncü konumda olduklarını ifade etti. Canik'te kadınlara yönelik ücretsiz sertifikalı mesleki eğitim programları gerçekleştirmeye devam ettiklerini kaydeden Başkan Sandıkçı, hizmete sundukları yeni hanım konakları olan Tenzile Hanım Konağı, Bala Hatun Hanım Konağı, Hayme Ana Hanım Konağı ve Rahime Birinci Hanım Konağı ile derslik ve atölye kapasitesini artırdıklarını, aynı zamanda kadınları seminer, konferans ve aktivitelerle bir araya getirdikleri yeni sosyal ortamlar oluşturduklarını belirtti. Kadınların sertifikalı mesleki eğitim programlarına ilgiyle katılmaya devam ettiklerini dile getiren Başkan İbrahim Sandıkçı, "Kadın istihdamında öncü olmaya devam ediyoruz" dedi.

"12 bin 132 kadına eğitim"

Canik Belediyesi Hanım Konakları'nda 7 yılda 12 bin 132 kadını ücretsiz sertifikalı mesleki eğitim programlarıyla bir araya getirdiklerine işaret eden Başkan İbrahim Sandıkçı, "Canik'imizde eğitim seferberliğimizi sürdürüyoruz. Hanım kardeşlerimizi ücretsiz sertifikalı mesleki eğitim programlarıyla buluşturmaya devam ediyoruz. Teorik ve uygulamalı olarak sürdürdüğümüz eğitim programlarımıza, hanım kardeşlerimizin talep ve önerileri doğrultusunda yenilerini ekliyoruz. 7 yılda 12 bin 132 hanım kardeşimizi ücretsiz sertifikalı mesleki eğitimlerimizde ağırladık. Eğitimlerini tamamlayıp sertifikalarını alan hanım kardeşlerimiz, eğitim aldıkları ve uzmanlaştıkları alanlardaki sektör gruplarında işbaşı yaparak veya açtıkları işletmeleriyle çalışma hayatında yer almayı sürdürüyor" diye konuştu. - SAMSUN