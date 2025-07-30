Canik\'te Üniversite Tercih Danışmanlığı Günleri Başladı

Samsun'un Canik ilçesinde üniversiteye adım atmaya hazırlanan gençler için Canik Belediyesi tarafından başlatılan "Üniversite Tercih Danışmanlığı Günleri" yoğun ilgi görüyor. Belediye, tercih döneminde gençleri uzman rehberlerle buluşturarak, geleceğe daha sağlam adımlarla ilerlemelerine destek oluyor.

Eğitime verdiği desteklerle dikkat çeken Canik Belediyesi, YKS ve LGS'de dereceye giren öğrencileri ödüllendirmenin yanı sıra sınav ücretlerini karşılayarak eğitim yolculuğuna katkı sağlamayı sürdürüyor. Belediye bu kez de, üniversite tercihi yapacak öğrencilere rehberlik hizmeti sunuyor.

"Hayallerine giden yolda gençlerimizin yanındayız"

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, gençlerin geleceklerini şekillendirecek bu kritik dönemde yanlarında olduklarını belirterek, "Eğitim Dostu Belediye unvanımızla, üniversite tercihi yapan gençlerimize danışmanlık desteği sunuyoruz. Uzman rehberlerimizle birlikte doğru tercih listeleri oluşturulmasına yardımcı oluyoruz" dedi.

5 Ağustos'a kadar sürecek

Canik Halk Kütüphanesi ve Etüt Merkezi'nde başlayan "Üniversite Tercih Danışmanlığı Günleri" 5 Ağustos'a kadar her gün 10.00-18.00 saatleri arasında devam edecek. Gençler ve aileleri, sürece dair tüm detaylı bilgilere Canik Belediyesi Çözüm Merkezi aracılığıyla ulaşabiliyor. - SAMSUN