Çankaya Belediye Başkanı Güner'den 8 Mart Mesajı: "İlham Veren, Yol Açan ve Dünyayı Güzelleştiren Tüm Kadınların Önünde Saygıyla Eğiliyoruz"

(ANKARA) - Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü paylaştığı video mesaj ile kutladı. Güner, mesajında, "Cumhuriyetimizin yolunda, hayatın her alanında kadınların emeği, cesareti ve direnci var. İlham veren, yol açan ve dünyayı güzelleştiren tüm kadınların önünde saygıyla eğiliyoruz" ifadelerine yer verdi.

Güner, sosyal medya hesaplarından paylaştığı bir video ile 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutladı. Kurtuluş Savaşı'ndan Cumhuriyet'in kuruluş ve gelişim dönemine uzanan süreçte, Türkiye tarihinde iz bırakan kadınların mücadelesi ve katkılarını ele alan videoda; farklı alanlarda öncülük eden kadın figürleri üzerinden kadınların toplumsal hayattaki rolü ve Cumhuriyet değerlerine sundukları katkı anlatıldı.

Güner, mesajında, "Cumhuriyetimizin yolunda, hayatın her alanında kadınların emeği, cesareti ve direnci var. Sanatta, bilimde, mücadelede ve umutla kurulan yarınlarda… İlham veren, yol açan ve dünyayı güzelleştiren tüm kadınların önünde saygıyla eğiliyoruz. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlu olsun" ifadelerini kullandı.