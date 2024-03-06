Çankaya Belediyesi Bahçıvanlık Eğitimleri Başladı

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Çankaya Belediyesi tarafından 2011 yılından bu yana düzenlenen "Bahçıvanlık" eğitimlerinde yeni dönem başladı. Yılmaz Güney Sahnesi'nde gerçekleşen ve 3 hafta sürecek eğitimlere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Çankaya Belediyesi tarafından vatandaşların balkon ve bahçelerinde bilinçli olarak bitki ve çiçek yetiştirmeleri için düzenlenen Bahçıvanlık Eğitim Programı'nın 14'üncüsü başladı. Yılmaz Güney Sahnesi'nde düzenlenen 3 haftalık eğitimin ardından Maltepe Umut Parkı'nda uygulamalı eğitim yapılacak. Eğitimleri tamamlayan kursiyerler, sertifika almaya hak kazanacak.

Bahçıvanlık Eğitim Programı'na pandemi nedeniyle 2020 ve 2021 yıllarında ara veren Çankaya Belediyesi, bugüne kadar toplam 3 bin 525 kişiye eğitim verdi.

TEORİK VE UYGULAMALI EĞİTİM ALACAKLAR

Büyük ilgi gören ve bu yıl 14. dönemi başlayan Bahçıvanlık Kursu'nda, 300 kursiyere Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nin ilgili bölüm hocalarınca hem teorik hem de uygulamalı eğitim verilecek.

Katılımcılar, dış ve iç mekan bitkileri, budama, aşılama, meyve ağaçları, çim alan bakımı, yağmur suyu hasadı, temel sebzecilik, organik tarım ve arıcılık konularında bilgi alacaklar. Ayrıca iklim değişikliği ve Ankara'daki kuraklık riski de dikkate alınarak kurs programına, "çim alanlara alternatif olarak az su isteyen bitkiler" başlığı dahil edilirken, geçen yıl olduğu gibi yağmur suyundan yararlanma konusu da kursiyerlere aktarılacak bilgiler arasında yer alacak. Kursiyerlere çelik alma, bitki dikimi ve çim tohumu ekimi gibi konularda uygulamalı eğitim de verilecek. Toplam 40 saat sürecek 3 haftalık eğitim sonunda Çankaya'nın yeni bahçıvanları katılım belgelerini almaya hak kazanacaklar.