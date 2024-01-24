Çankaya Belediyesi, öğrencilere tatil boyunca sanat ve eğlence dolu bir program sunuyor

Çankaya Belediyesi 23 Ocak-2 Şubat arasında kültür merkezlerinde çocuklara yönelik etkinlikler düzenledi. Çocuklar için film ve tiyatro gösterileri ile oyun-etkinlik atölyeleri, Yaşar Kemal Kültür Merkezi, Yılmaz Güney Sahnesi, Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi ve Çankaya Evleri'nde öğrencilerle buluşuyor. 3 yaş ve üzeri çocuklar, kültür sanat merkezlerinde düzenlenen film, tiyatro, pandomim gösterileri tamamen ücretsiz olacak.

ATÖLYELERE SON BAŞVURU TARİHİ 26 OCAK

Tiyatro ve film gösteriminin yapılacağı tatil şenliğinde ayrıca 7-10 yaş arası çocuklar için karikatür ve masal anlatıcılığı atölyeleri de gerçekleştirilecek. Kontenjanla sınırlı atölyelere katılım için önceden kayıt yaptırılması gerekiyor. 26 Ocak Cuma gününe kadar devam edecek kayıt başvuruları, Kırkkonaklar ve Karapınar Çankaya Evleri'ne bizzat yapılabilecek.

Kırkkonaklar Çankaya Evi'nde 29 Ocak Pazartesi günü saat 14.00'te Karikatür Atölyesi, 31 Ocak Çarşamba günü saat 14.00'te Masal Anlatıcılığı Atölyesi, 1 Şubat Perşembe günü saat 14.00'te Karagöz gösterimi yapılacak. Karapınar Çankaya Evi'nde ise 2 Şubat Cuma günü saat 11.00'de Karikatür Atölyesi, saat 14.00'te Karagöz gösterimi yapılacak. Atölyelerde yapılacak etkinliklerle, çocukların yeni beceriler kazanmaları ve eğlenirken öğrenmeleri amaçlanıyor.