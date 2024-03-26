Çankaya Belediyesi Turan Erol Sanat Atölyesi'nde Rorschach Testi Atölye Çalışması - Son Dakika
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Çankaya Belediyesi Turan Erol Sanat Atölyesi'nde Rorschach Testi Atölye Çalışması

Çankaya Belediyesi Turan Erol Sanat Atölyesi\'nde Rorschach Testi Atölye Çalışması

Çankaya Belediyesi Turan Erol Sanat Atölyesi, Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde Rorschach Testi atölye çalışması düzenledi. Genç katılımcılar büyük ilgi gösterdi ve kendi mürekkep testlerini oluşturarak kişilik özelliklerini inceledi.

26.03.2024 10:41  Güncelleme: 10:47
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Çankaya Belediyesi Turan Erol Sanat Atölyesi, sanatseverlere yönelik atölye çalışmalarına devam ediyor. Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde gerçekleşen Rorschach Testi atölye çalışmasına genç katılımcılar büyük ilgi gösterdi.

Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi Turan Erol Sanat Atölyesi'nde düzenlenen atölye kapsamında seramik sanatçısı Lütfullah Genç, Rorschach Testi çalışmasını gerçekleştirdi. Psikoloji alanında yaygın olarak kullanılan ve mürekkep testi olarak da bilinen Rorschach testini temel alan atölye çalışmasında katılımcılar, bir temizlik malzemesi olarak kullanılan sarı bez üzerinde sulu boya çalışması yaptı. Sanatçı Genç rehberliğinde sorulan soruların dürtüsel olarak ne hissettirdiğini çeşitli renk ve şekillerle beze yansıtan gençler, çalışmanın sonunda ortaya çıkan kendi mürekkep testleri üzerinden hayat dinamiklerini, kişilik özelliklerini ve duygusal işleyişlerini inceleme imkanı buldu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Çankaya Belediyesi Turan Erol Sanat Atölyesi'nde Rorschach Testi Atölye Çalışması - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çankaya Belediyesi Turan Erol Sanat Atölyesi'nde Rorschach Testi Atölye Çalışması - Son Dakika
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