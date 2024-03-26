Çankaya Belediyesi Turan Erol Sanat Atölyesi\'nde Rorschach Testi Atölye Çalışması

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Çankaya Belediyesi Turan Erol Sanat Atölyesi, sanatseverlere yönelik atölye çalışmalarına devam ediyor. Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde gerçekleşen Rorschach Testi atölye çalışmasına genç katılımcılar büyük ilgi gösterdi.

Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi Turan Erol Sanat Atölyesi'nde düzenlenen atölye kapsamında seramik sanatçısı Lütfullah Genç, Rorschach Testi çalışmasını gerçekleştirdi. Psikoloji alanında yaygın olarak kullanılan ve mürekkep testi olarak da bilinen Rorschach testini temel alan atölye çalışmasında katılımcılar, bir temizlik malzemesi olarak kullanılan sarı bez üzerinde sulu boya çalışması yaptı. Sanatçı Genç rehberliğinde sorulan soruların dürtüsel olarak ne hissettirdiğini çeşitli renk ve şekillerle beze yansıtan gençler, çalışmanın sonunda ortaya çıkan kendi mürekkep testleri üzerinden hayat dinamiklerini, kişilik özelliklerini ve duygusal işleyişlerini inceleme imkanı buldu.