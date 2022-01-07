Çankaya bitpazarı esnafından geçici park isteği - Son Dakika

İzmir'in en işlek merkezlerinden Çankaya Bitpazarı Elektronikçiler Çarşısı esnafı, vatandaşların alışveriş yapabilmesi için 5 dakika gibi geçici süreyle trafiği aksatmadan araçlarıyla bekleme yapabilmesini istiyor.

Çankaya Bitpazarı Elektronikçiler Çarşısı esnafından bir grup, İzmir Ticaret Odası (İZTO) Başkanı Mahmut Özgener'i ziyaret etti. Son dönemlerde trafikle ilgili yaşanılan konular, Başkan Özgener ile paylaşıldı. Çarşı esnafı, vatandaşların alışveriş yapabilmesi için 5 dakika gibi geçici süreyle trafiği aksatmadan aracıyla bekleme yapabilmesini istedi. Başkan Özgener, konunun takipçisi olacağını belirtip emniyet yetkilileriyle durumu görüştü. - İZMİR