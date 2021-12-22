Üye Girişi
Çankaya'da kış günü havuz keyfi - Son Dakika

Çankaya'da kış günü havuz keyfi

22.12.2021 12:19
Çankaya'da kış günü havuz keyfi

Çankaya Belediyesi'nin yüzme havuzları vatandaşların kış gününde havuz keyfi yapmalarına olanak sağlıyor.

Çankaya Belediyesi'nin yüzme havuzları vatandaşların kış gününde havuz keyfi yapmalarına olanak sağlıyor. Çankayalılar, günün farklı saatlerinde modern havuzlarda spor yaparak günün stresini atıyorlar.

Çankaya Belediyesi, yüzme havuzlarıyla da göz dolduruyor. Kış soğuklarında yüzmek isteyen Çankayalılar, havuzları günün diledikleri saatinde kullanabiliyorlar. Çankaya Belediyesi'nin Birlik ve Çiğdem mahallelerinde hizmete açtığı kapalı yüzme havuzları yoğun ilgi görüyor. Birlik Mahallesi'ndeki Erdal İnönü Kapalı Yüzme Havuzu ile Çiğdem Mahallesi'ndeki Mustafa Kemal Atatürk Spor Merkezi'nde hem spor yapma hem de günün stresini atma imkanı bulan vatandaşlar keyifli vakit geçiriyor.

Pazartesi hariç her gün açık

Pandemi nedeniyle hijyen kurallarına maksimum ölçüde dikkat edilen havuzlarda aynı anda belli bir sayının geçilmemesi sağlanıyor. Haftanın 5 günü 08.00 ile 21.00 saatleri arası hizmet veren yüzme havuzları, pazar günleri ise saat 20.00'ye kadar açık kalıyor. Bir saatlik seans aralığında düzenli olarak dezenfekte edilen havuzlar pazartesi günü hizmet vermiyor. Vatandaşların uygun oldukları koşullara göre farklı abonelik hizmetlerinin sunulduğu havuzlarda yıllık ya da aileler için uygun şartlar da sağlanıyor. Fitness imkanının da olduğu yüzme havuzları yazın olduğu gibi kış aylarında da büyük küçük tüm Çankayalıları ağırlıyor. - ANKARA

Çankaya'da kış günü havuz keyfi
Çankaya'da kış günü havuz keyfi
Çankaya'da kış günü havuz keyfi
Çankaya'da kış günü havuz keyfi

Çankaya Belediyesi, Pazartesi, Yüzme, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Çankaya'da kış günü havuz keyfi - Son Dakika


YORUMLAR
500
Memur Sen-Erdoğan görüşmesi öncesi herkes bunu merak ediyor! Emekli zammı ne kadar olacak? Memur Sen-Erdoğan görüşmesi öncesi herkes bunu merak ediyor! Emekli zammı ne kadar olacak?         
12:21
Son Dakika: Yerli koronavirüs aşısı TURKOVAC'a acil kullanım izni çıktı Son Dakika: Yerli koronavirüs aşısı TURKOVAC'a acil kullanım izni çıktı         
12:17
Oktay Kaynarca'dan sevenlerine müjde! Yeni sezonda ATV'de başlayacak bir dizide oynayacak Oktay Kaynarca'dan sevenlerine müjde! Yeni sezonda ATV'de başlayacak bir dizide oynayacak         
11:40
Böyle hırsızlık görülmedi! Komşusu evinin bir odasını çalmış! 3+1 olan evi 2+1'e dönüşmüş Böyle hırsızlık görülmedi! Komşusu evinin bir odasını çalmış! 3+1 olan evi 2+1'e dönüşmüş         
11:01
Taklalar atarak akaryakıt istasyonuna daldı, sonu feci bir ölüm oldu Taklalar atarak akaryakıt istasyonuna daldı, sonu feci bir ölüm oldu         
10:30
Yavru köpeklerin minik misafiri! Çalılıklara bırakılan bebek, dişi köpek sayesinde hayata tutundu Yavru köpeklerin minik misafiri! Çalılıklara bırakılan bebek, dişi köpek sayesinde hayata tutundu         
10:14
Ankara'da bir halk otobüsü kaza yaptı! Çok sayıda yaralı var Ankara'da bir halk otobüsü kaza yaptı! Çok sayıda yaralı var         
09:08
"Kur korumalı TL mevduat sistemi" dünya basınında: TL üzerindeki baskı hafifledi "Kur korumalı TL mevduat sistemi" dünya basınında: TL üzerindeki baskı hafifledi         
07:54
Vergi muafiyeti memur maaşına ne kadar etki edecek? Vergi muafiyeti memur maaşına ne kadar etki edecek?         
21:43
Son Dakika! Türkiye'de 21 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 187 kişi vefat etti, 19 bin 859 yeni vaka tespit edildi Son Dakika! Türkiye'de 21 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 187 kişi vefat etti, 19 bin 859 yeni vaka tespit edildi         
21:11
Dolarda yaşanan düşüş sonrası akaryakıtta büyük indirim bekleniyor Dolarda yaşanan düşüş sonrası akaryakıtta büyük indirim bekleniyor         
19:38
11 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla suçlanan boyacı serbest bırakıldı 11 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla suçlanan boyacı serbest bırakıldı         
17:37
Son Dakika! Memur-Sen: Bakan Bilgin'den ek zam görüşmelerinin bir an önce başlatılmasını talep ettik Son Dakika! Memur-Sen: Bakan Bilgin'den ek zam görüşmelerinin bir an önce başlatılmasını talep ettik         
17:34
Ali Koç'un elinde henüz oynamadığı son bir kart kaldı Ali Koç'un elinde henüz oynamadığı son bir kart kaldı         
17:33
Tamer Karadağlı, kendisinden 29 yaş küçük sevgilisinin fotoğraflarını beğenerek destek oldu Tamer Karadağlı, kendisinden 29 yaş küçük sevgilisinin fotoğraflarını beğenerek destek oldu         
17:09
Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte 2022 yılında araçlara göre alınacak MTV tutarları Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte 2022 yılında araçlara göre alınacak MTV tutarları         
16:41
Yargılanmasına başlanan Oyuncu Burak Özçivit hakkında 4 yıla kadar hapis cezası isteniyor! Yargılanmasına başlanan Oyuncu Burak Özçivit hakkında 4 yıla kadar hapis cezası isteniyor!         
15:18

Son Dakika Haberleri
12:16 Son Dakika: Yerli koronavirüs aşısı TURKOVAC'a acil kullanım izni çıktı
12:10 16 yaşındaki genç kızı başından vurarak öldürmüştü! Müebbet hapis cezasına çarptırıldı
11:58 AK Parti'den Nurettin Canikli: Kur korumalı TL mevduat hesabı faiz değildir, 'Gizli faizin dik alası' hiç değildir
11:51 Yeni bir İrfan Can vakası mı? Göksel Gümüşdağ konuştu, Visca için savaş başladı
11:48 Son Dakika! Erdoğan, bugün Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın ile ek zam konusunu görüşecek
11:42 Bakan Nebati'nin "gözlerime bakar mısın" sözü sosyal medyanın gündeminde
11:39 Oktay Kaynarca'dan sevenlerine müjde! Yeni sezonda ATV'de başlayacak bir dizide oynayacak
11:32 Bomba zannedip polise götürdüler! O çantadan, havai fişek çıktı
11:31 Uzaylılar Venüs'ün bulutlarında mı saklanıyor? İşte dikkat çeken araştırma
11:28 Son Dakika: Merkez Bankası'ndan kur korumalı mevduat için ilk rakam
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2021 12:29:03. #1.13#
SON DAKİKA: Çankaya'da kış günü havuz keyfi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement