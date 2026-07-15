Çankırı\'da 15 Temmuz şehitleri anıldı

Çankırı'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen programda şehitler kabirleri başında dualarla anıldı.

Çankırı'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla çeşitli programlar düzenleniyor. Bu çerçevede, Çankırı Şehitliğinde anma programı düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, şehitler için Kur'an-ı Kerim tilaveti icra edildi. Yapılan duanın ardından Çankırı Valisi Hüseyin Çakırtaş, Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, protokol üyeleri ve vatandaşlar, şehit kabirlerini ziyaret ederek karanfil bıraktı. Program şehitler için dua edilmesiyle sona erdi.

Daha sonra Çankırı Kent Meydanı'nda 15 Temmuz hain darbe girişimini anlatan fotoğrafların yer aldığı sergisi açıldı. Protokol üyeleri ve vatandaşlar sergideki fotoğrafları inceledi. - ÇANKIRI