Çankırı'da '23 Nisan' kutlamaları renkli görüntülere sahne oldu - Son Dakika

Çankırı'da coşkuyla kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenlerinde renkli anlar yaşandı.

Çankırı'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı düzenlenen törenlerle kutlandı. İl Milli Eğitim Müdürü Muammer Öztürk'ün Atatürk Anıtı'na çelenk sunması ile başlayan törenler, Şehit Yahya Coşkuner Ortaokulunda devam etti. Düzenlenen törende, ilkokul öğrencileri tarafından hazırlanan gösterilerde renkli anlar yaşandı. Protokol üyeleri tarafından resim, şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilerin ödülleri verildi. Törene Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Salih Büyük, Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Harun Çiftçi, İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen ile öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan törende günün anlam ve önemini belirten konuşma yapan İl Milli Eğitim Müdürü Muammer Öztürk, "Bugün ulusal egemenlik ve bağımsızlığımızın sembolü olan TBMM'nin kuruluşunun 102. yıl dönümünü büyük bir sevinç ve gururla kutluyoruz. 23 Nisan 1920 tarihinden bu yana ulusal iradenin hafızalara kazındığı, vatanın birlik. Bütünlük ve kutsal bir değer olarak net bir şekilde tescil edildiği bu gururlu günü kutlamaya devam ediyoruz. Böylesine önemli bir günü Atatürk geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza armağan etmiş ve dünya üzerinde başka hiçbir ülkede görülmeyen bir ilke imza atılmıştır" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından öğrenciler düzenlenen etkinlikler ve oyunlarla doyasıya eğlendi Çocuklara büyük mutluluk yaşatan etkinlikler, renkli görüntülere sahne oldu. - ÇANKIRI