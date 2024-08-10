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Çankırı'da dolu yağışı etkili oldu

ÇANKIRI - Meteorolojinin uyarısının ardından Çankırı'nın Kurşunlu ilçesinde dolu yağışı etkili oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kuvvetli yağış tahmininde bulunarak olumsuzluklara karşı uyardığı Çankırı'da beklenen yağış, Kurşunlu ilçesinde etkili oldu. Kurşunlu ilçesinde etkili olan dolu ve sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Yağış sebebiyle, bazı sokaklarda su birikintileri oluştu. D100 karayolunda dolu yağışına hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise zor anlar yaşadı. Sürücüler hızını düşürerek ilerlemek zorunda kaldı.