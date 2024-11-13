Çankırı'da KOAH Hastalarına Doğa Yürüyüşü - Son Dakika
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Çankırı'da KOAH Hastalarına Doğa Yürüyüşü

Çankırı\'da KOAH Hastalarına Doğa Yürüyüşü

KOAH ve astım hastaları, Çankırı'da ekoturizm rotasında doğa yürüyüşü yaparak rahat nefes aldı.

13.11.2024 16:23
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Türkiye'nin dört bir yanından Çankırı'ya gelen KOAH ve astım hastaları, Eldivan Bülbülpınarı Ekoturizm Rotasında doğa yürüyüşü yaparak rahat bir nefes aldı.

Çankırı'da, Çankırı Valiliği ile çeşitli kurumların işbirliği ile gerçekleştirilen 'Daha Güçlü Bir Nefes Projesi', KOAH ve astım hastalarına umut olmaya devam ediyor. Proje çerçevesinde doğayla buluşan KOAH ve astım hastaları, "Geleceğe Nefes, İnsanlığa Nefes" mottosuyla Eldivan Bülbülpınarı Ekoturizm Rotasında doğa yürüyüşü yaparak rahat bir nefes aldı. Yürüyüşü tamamlayan hastalar, kendilerine temiz havanın iyi geldiğini ve iyileşme süreçlerinde büyük önem taşıdığını belirtti.

Tedavi görmek için Konya'dan Çankırı'ya gelen Yücel Yavuz, "Çankırı'daki bu projeye astım hastası olduğum için geldim. Projenin 13 günündeyiz ve faydasını da gördüm. Mağaranın kesinlikle faydası var. Herkesin buraya gelmesini tavsiye ederim. Temiz havada yürüdük, bizi rahatlattı. Hastalığımda yüzde 70 oranında iyileşme olduğunu düşünüyorum. Rahat nefes alabiliyorum" dedi.

Tedaviden sonra daha rahat yürüyebildiğini belirten Sevda Uysal, "Bu projeyi haberlerde gördüm. Araştırıp geldim. Çok memnunum iyi ki de gelmişim. Doğayla buluşunca nefesim daha çok açıldı. Daha rahat yürüdüm. Buraya geldiğimden bu yana hiç ilaç kullanmadım. Gayet güzel yokuş yürüyorum. Herkese tavsiye ederim" şeklinde konuştu.

Çocuklarını tedavi ettirmek için Gaziantep'ten Çankırı'ya gelen Veysel Kartal ise, "Çocuklarım astım hastası olduğu için onları tuz mağarasına getirdim. Buranın havası çok güzel. Gaziantep'ten geldik. Umarım şifa buluruz" diye konuştu. - ÇANKIRI

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Çankırı'da KOAH Hastalarına Doğa Yürüyüşü - Son Dakika

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