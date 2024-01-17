Çankırı\'da Metruk Binalar Tehlike Saçıyor

Çankırı'da unutulmaya yüz tutmuş mahallelerde eski metruk bina ve yapılar tehlike saçıyor.

Çankırı il merkezi Alibey Mahallesi ve Karatekin Mahallesi'nde yıkılmaya yüz tutmuş metruk binalar tehlike saçıyor. Kuzey Marmara Fay Hattında bulunan ve 1. derecede deprem bölgesi olan şehirdeki metruk binalar mahallede yaşayan vatandaşları tedirgin ediyor. Çatlaklar oluşmuş ve depreme dayanıksız binalar için mahalle muhtarları yardım istedi.

"Evlerde çatlaklar oluştu, kiremitler, çatıları akıyor"

Yetkililerden mahalledeki binaların restore edilmesini isteyen Alibey Mahallesi Muhtarı İsmail Ayhan, "Çevremizdeki evlere restorasyon yapılırsa güzel olur, çünkü vatandaşlarımızın maddi imkanı olmadığı için kendileri yapma şansı yok. Evlerde çatlaklar oluştu, kiremitler, çatıları akıyor ve yaptıracak durumları yok. En azından yetkililer bu duruma yardımcı olup evler restore edilirse çok güzel olacağına inanıyorum. İnsanlarımızın bu mahalleden başka gidecek bir yeri yok. Çatlak ve yıkılmak üzere olan evler var. Sahibi bilinmeyen evler tamamen yıkılıyor. Ama var olan evi ayakta tutmak gerekiyor" dedi.

"Milletin üzerine evler göçüyor. Bizi hatırlamaları için burada birisinin ölmesi mi gerekiyor"

Mahalledeki evlerin bakımsız olduğunu ifade eden Karatekin Mahallesi Muhtarı Salim Koçer, "Burada yaşayan insanlar rezil, kepaze oldu. Milletin üzerine evler göçüyor. Bizi hatırlamaları için burada birisinin ölmesi mi gerekiyor? Artık buralar tinerci yuvası oldu. Her gün bir yerde hengame oluyor, yangın çıkıyor" diye konuştu. - ÇANKIRI