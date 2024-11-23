Çankırı'da Midibüs Devrildi: 29 Yaralı

Yerel

Çankırı'da şarampole devrilen midibüsteki 29 kişi yaralandı

ÇANKIRI - Çankırı'da cenazeye giden vatandaşların bulunduğu midibüsün şarampole devrilmesi neticesinde 29 kişi yaralandı.

Kaza, sabah 07.30 sıralarında Çankırı- Kızılırmak karayolu Dedeköy mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.K. idaresindeki 34 YL 3278 plakalı midibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde şarampole devrildi. Kazada midibüste bulunan 29 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, midibüsteki vatandaşların bir cenaze törenine katılmak için Çorum'un Sungurlu ilçesine gittikleri öğrenildi.