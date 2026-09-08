Çankırı'da nefes borusuna şeker kaçan çocuğu kurtaran polislere belge - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çankırı'da nefes borusuna şeker kaçan çocuğu kurtaran polislere belge

Çankırı\'da nefes borusuna şeker kaçan çocuğu kurtaran polislere belge
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çankırı'da bir akaryakıt istasyonunda şekeri nefes borusuna kaçan çocuğa Heimlich manevrasıyla müdahale eden polis memurları Fatih Gülşen ve Suat Gül, Vali Hüseyin Çakırtaş tarafından kabul edildi. Vali Çakırtaş, polislere teşekkür ederek başarı belgesi takdim etti.

Çankırı'da nefes borusuna şeker kaçan çocuğu Heimlich manevrasıyla kurtaran polis memurlarını kabul eden Çankırı Valisi Hüseyin Çakırtaş, başarı belgesi takdim etti.

Çankırı'da akaryakıt istasyonunda küçük bir çocuğunun yediği şeker nefes borusuna kaçmıştı. Bu sırada akaryakıt istasyonunda bulunan Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memurları Fatih Gülşen ve Suat Gül durumu fark etti. Polis memurları Heimlich manevrasıyla müdahale ederek çocuğun soluk borusunu tıkayan şekeri çıkardı. O anlar ise akaryakıt istasyonunun güvenlik kameralarına yansıdı.

Vali Çakırtaş'tan teşekkür

Çankırı Valisi Hüseyin Çakırtaş, Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü İrfan Çıldıroğlu ve Heimlich manevrasıyla çocuğun hayatını kurtaran polis memurları Fatih Gülşen ve Suat Gül'ü makamında ağırladı. Ziyarette Vali Çakırtaş, gösterdikleri hassasiyetten dolayı polis memurlarına teşekkür ederek başarı belgesi takdim etti. Programda, İl Emniyet Müdürü Aytekin Canıtez ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Serhat Demiral da hazır bulundu.

"İlk yardımın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha görmüş olduk"

Ziyarette konuşan Vali Çakırtaş, "Bu vesileyle ilk yardımın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha görmüş olduk. Sokakta, çarşıda, pazarda, nerede olursa olsun ilk yardım hayat kurtarıyor. Bunu da sizin yaşadığınız olayda yakından gördük. Öncelikle sizi tebrik ediyoruz. Tabii bu aynı zamanda bir dikkat meselesi. Çocuğun boğazına bir şey kaçtığını fark edip o an telaşla mücadele eden aileye, anneye ve babaya yardımcı olarak bu müdahaleyi başarıyla gerçekleştirmek çok önemli. İlk yardım, teknik bilgi gerektiren ve kesinlikle eğitiminin alınmış olması gereken bir alan. Bu anlamda da sizi yürekten tebrik ediyoruz. Aile size muhakkak müteşekkirdir. Bizler de size teşekkür ediyor, minnettarlığımızı sunuyoruz" dedi.

İlkyardımın hayat kurtarmada büyük önem taşıdığına vurgu yapan Çakırtaş, "Aslında bütün kamu görevlilerine bu anlamda ilk yardım eğitimi vermemiz gerekiyor. Önceki görev yaptığımız yerlerde de bunu rutin haline getirmiştik, Sağlık Bakanlığımız ve sağlık teşkilatımızla birlikte grup grup ilk yardım eğitimleri veriyorduk. Heimlich manevrası ve diğer ilk yardım uygulamaları, ilk etapta müdahale edildiğinde hayat kurtaran ve insanların yaşamını geri döndüren hareketlerdir. O açıdan çabanız için çok teşekkür ediyor ve tebrik ediyoruz. Allah hiçbir çocuğumuzu, ailemizi, insanımızı böyle bir durumla karşılaştırmasın. Ancak karşılaşıldığında da soğukkanlılıkla müdahale edip onların hayatını kurtarabileceğimiz o beceriyi hepimize nasip etsin. Bizler de bu eğitimleri alalım, öğrenelim ve insanlara faydalı olalım. Tekrar teşekkür ediyor, tebriklerimi sunuyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Çankırı, Gülşen, Polis, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Çankırı'da nefes borusuna şeker kaçan çocuğu kurtaran polislere belge - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Motosiklet kazasında yaşamını yitiren genç kadından acı detay: Uyarıları hiç dinlememiş Motosiklet kazasında yaşamını yitiren genç kadından acı detay: Uyarıları hiç dinlememiş
Cumhurbaşkanına suikast timindeki FETÖ’cü haine yardım iddiası 10 şüpheli adliyede Cumhurbaşkanına suikast timindeki FETÖ'cü haine yardım iddiası! 10 şüpheli adliyede
Kiev’den ’barış’ sinyali Her girişim, küçük bir adımı temsil ediyor Kiev'den 'barış' sinyali! Her girişim, küçük bir adımı temsil ediyor
Otomotiv devi frene bastı Binlerce kişi işten çıkarılacak Otomotiv devi frene bastı! Binlerce kişi işten çıkarılacak
Her gören aynı yorumu yapıyor: Ne gerek vardı muhtar Her gören aynı yorumu yapıyor: Ne gerek vardı muhtar?
AHBAP’ın yıllarca depoda tuttuğu malzemeler Hatay’a gönderilecek AHBAP'ın yıllarca depoda tuttuğu malzemeler Hatay'a gönderilecek

14:43
Kadıköy kalesi düştü Fenerbahçe derbilerde evinde kazanamıyor
Kadıköy kalesi düştü! Fenerbahçe derbilerde evinde kazanamıyor
14:31
Arda Turan ve Fatih Terim derken Trabzonspor’da 3 dünya yıldızı öne çıktı
Arda Turan ve Fatih Terim derken Trabzonspor'da 3 dünya yıldızı öne çıktı
14:08
Üsküdar Belediyesi Başkanvekili seçimini AK Parti’nin adayı kazandı
Üsküdar Belediyesi Başkanvekili seçimini AK Parti'nin adayı kazandı
13:59
Atlas Çağlayan’ın katiline 18 yıl 10 ay hapis cezası verildi
Atlas Çağlayan'ın katiline 18 yıl 10 ay hapis cezası verildi
13:50
Selçuk Mızraklı tahliye edildi
Selçuk Mızraklı tahliye edildi
13:04
Antalya ve Adana’da alevlerle büyük mücadele Evler tahliye edildi, elektrikler kesildi
Antalya ve Adana’da alevlerle büyük mücadele! Evler tahliye edildi, elektrikler kesildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.09.2026 14:51:04. #7.12#
SON DAKİKA: Çankırı'da nefes borusuna şeker kaçan çocuğu kurtaran polislere belge - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement