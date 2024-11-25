Çankırı\'da Öğretmenler Günü Coşkuyla Kutlandı

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Çankırı'nın Merkez, Korgun ve Kurşunlu ilçesinde 'Öğretmenler Günü', çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Çankırı'da 'Öğretmenler Günü' dolayısıyla çeşitli kutlama programları düzenlendi. Selahattin İnal Güzel Sanatlar Lisesi Konferans Salonu'nda düzenlenen programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in kutlama mesajının okunmasının ardından İl Milli Eğitim Müdürü Muammer Öztürk, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yaptı. Mesleğe yeni başlayan öğretmenlerin yemin töreninin yapılmasının ardından emekli olan öğretmen ve Milli Eğitim personeline hizmet şeref belgesi takdim edildi. Ardından, Şehit Erdem Öztürk Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Anaokulu öğrencileri tarafından hazırlanan halk oyunu gösterisi sergilendi ve öğrenciler tarafından hazırlanan oratoryo sunumu yapıldı, şarkılar seslendirildi.

Korgun ilçesinde düzenlenen program ise, Mustafa Kemal Atatürk, şehitler ve öğretmenler adına yapılan saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Daha sonra günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı. Program, meslek hayatına yeni adım atan öğretmenlerin yemin töreni, öğrenciler tarafından şiirlerin okunması ve skeç gösterilerinin ardından sona erdi.

Kurşunlu ilçesinde ise ilçedeki çeşitli okullarda eğitim veren öğretmenleri il protokolü çiçek hediye ederek öğretmenler günlerini kutladı. - ÇANKIRI