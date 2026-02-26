Otobüs şoförü iftara yetişemeyen yolculara yiyecek dağıttı

Çankırı'da bir otobüs şoförü, iftara yetişemeyen yolculara iftariyelik dağıttı.
Çankırı'da belediye otobüs şoförü, evine gitmek için otobüse binen, ancak iftara yetişemeyen yolculara iftariyelik dağıttı. Şoför, duraklardan binen yolculara da tek tek ikramda bulundu. O anlar yolcular tarafından kaydedilirken, vatandaşlar sürücüye örnek davranışından dolayı teşekkür etti. - ÇANKIRI
