Çankırı'da Trafik Kazaları Artıyor - Son Dakika
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Çankırı'da Trafik Kazaları Artıyor

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Vali Taşolar, denetimlere rağmen trafik kazalarında artış yaşandığını açıkladı.

01.11.2024 14:50
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Vali Taşolar: "Maalesef uygulamalarımızı ve denetimlerimizi artırmamıza rağmen toplam kaza sayımızda bir artış var"

ÇANKIRI - Çankırı'da düzenlenen asayiş bilgilendirme toplantısında konuşan Vali Mustafa Fırat Taşolar, "Maalesef uygulamalarımızı ve denetimlerimizi artırmamıza rağmen toplam kaza sayımızda bir artış var" dedi.

Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar başkanlığında asayiş bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Çankırı Valiliği Toplantı Salonunda düzenlenen toplantıda, trafik denetimleri, aranan şahıslar ve trafik kazaları üzerine veriler paylaşan Vali Taşolar, aranan şahısalara yönelik çalışmalarda 2023 yılı ile 2024'ün ilk 9 ayı arasında yüzde 126'lık artış olduğunu söyledi. Sürücülere de uyarılarda bulunan Vali Taşolar, yapılan tüm denetim ve çalışmalara rağmen kaza sayılarında artış yaşandığını söyledi. Uyuşturucu ile mücadelede önemli yol kat edildiğini de ifade eden Taşolar, suçun önlenmesi için jandarma ve polis ekiplerinin kararlılıkla çalıştığını belirtti.

"Geçen sene 642 yakalamamız varken bu sene yakalama sayımız bin 448'e çıktı ve bunda yüzde 126'lık bir artış var"

Aranan şahıslara yönelik çalışmalarda yüzde 126'lık bir artışın olduğunu dile getiren Taşolar, "Özellikle yol kontrolleri ve arama noktaları noktasında sorgulanan ve yakalanan araç ve şahıslara baktığımızda hakikaten 2023 yılı ile 2024'ün ilk 9 ayı arasında çok kıymetli artışlar var. Arkadaşlarımızda bu anlamda çok kıymetli mesai harcıyor. Geçen sene 642 yakalamamız varken bu sene yakalama sayımız bin 448'e çıktı ve bunda yüzde 126'lık bir artış var. Bu artışların aratarak devam edeceğine inanıyorum. Arama kaydı olan, suçlu olduğu halde bu sokaklarda gezen hiçbir insanı bırakmamak adına emeklerimiz ve mücadelemiz sonuna kadar devam edecek" dedi.

"Bu vakaları birebir değerlendirip bunlarla ilgili çözümler üretiyoruz. Yüzde 80'in üzerinde de olumlu sonuçlar alıyoruz"

Aile içi ve kadına şiddet olaylarının yüzde 80'inde olumlu sonuçların alındığını aktaran Taşolar, "Biz bu anlamda çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu vakaları birebir değerlendirip bunlarla ilgili çözümler üretiyoruz. Yüzde 80'in üzerinde de olumlu sonuçlar alıyoruz. Meydana gelen olayın artmış olması da bize üzüntü veriyor. Bu anlamda da çeşitli toplantılarımız devam ediyor. Uyuşturucuyla mücadelede, 2023'ün ve 2024'ün il 9 aylını kıyasladığımız zaman bu farkı net olarak görüyoruz. Bir hap bile bizim meselemiz" şeklinde konuştu.

"Maalesef uygulamalarımızı ve denetimlerimizi artırmamıza rağmen toplam kaza sayımızda bir artış var"

Tek taraflı trafik kazalarının artış gösterdiğini söyleyen Taşolar, "Maalesef uygulamalarımızı ve denetimlerimizi artırmamıza rağmen toplam kaza sayımızda bir artış var. Hakikaten ben buna çok üzülüyorum. İstatistiklerimizde bu kadar özen gösterip hassasiyet taşımamıza rağmen kazalarda bir artış var. Bu kazaların çoğu tek taraflı trafik kazası. Özellikle ölümlü kaza oranına baktığımızda, tek taraflı trafik kazalarında ciddi anlamda ölümlü trafik kazamızda oldu. Bu tür kazaların meydana gelmesinde hız, sürücü kaynaklı sebepler ve hava ve trafiğin şartlarına uymamak başta görülüyor. Biz, trafik anlamında tedbirlerimizi artırıp üzerine düşüyoruz. Fakat buna rağmen kaza sayımızda artışların olması bizi üzüyor" ifadelerini kullandı.

Toplantıda İl Emniyet Müdürü Aytekin Canıtez, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Gülden Mat Şakir de hazır bulundu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Çankırı'da Trafik Kazaları Artıyor - Son Dakika

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