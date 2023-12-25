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Çankırı'da umre için kutsal topraklara giden 75 kişi uğurlandı - Son Dakika
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Çankırı'da umre için kutsal topraklara giden 75 kişi uğurlandı

Çankırı'da umreye gidecek vatandaşlar için düzenlenen programda dua edildi ve ilahiler söylendi. İl Müftüsü Mehmet Şahin ve çok sayıda vatandaşın katıldığı uğurlama programıyla 75 kişi kutsal topraklara uğurlandı.

Çankırı\'da umre için kutsal topraklara giden 75 kişi uğurlandı
25.12.2023 - 20:50,
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Çankırı'da umre için kutsal topraklara giden 75 kişi, uğurlandı.

Çankırı'da umreye gidecek vatandaşlar için İl Müftülüğü tarafından program düzenlendi. Otogarda gerçekleştirilen programda umreye gidecek vatandaşlar için dua edildi. Kur'an-ı Kerim tilavetinin de icra edildiği programda ilahiler söylendi. Programın ardından umreye gidecek olan 75 kişi, kutsal topraklara uğurlandı.

Uğurlama programına, İl Müftüsü Mehmet Şahin ve çok sayıda vatandaş katıldı. - ÇANKIRI

Kaynak: İHA
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