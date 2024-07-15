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Çankırı'da yüzlerce vatandaş şehitler için yürüdü

Vali Taşolar: "O geceyi bir daha yaşamamak için güçlü olmak zorundayız"

ÇANKIRI - Çankırı'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü çerçevesinde düzenlenen programda konuşan Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, "O geceyi bir daha yaşamamak için güçlü olmak zorundayız" dedi.

Çankırı'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü çerçevesinde çeşitli anma programları düzenleniyor. Gün içerisinde düzenlenen çeşitli programların ardından akşam saatlerinde kent merkezinde 'milli birlik yürüyüşü' düzenlendi. Yüzlerce vatandaş ve protokol üyeleri bayraklar ile şehir içinde şehitleri anmak için yürüdü. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile devam eden programda, konuşan Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, 15 Temmuz darbe girişiminin bir daha yaşanmayacağına inandığını belirtti.

"Bir daha böyle geceler yaşamayacağımıza inanıyorum"

15 Temmuz darbe girişiminin bir daha yaşanmayacağına inandığını söyleyen Vali Taşolar, "O geceyi bir daha yaşamamak için güçlü olmak zorundayız. Onları korkutacak kadar güçlü olmak zorundayız. Üretmek, öğrenmek, bilmek zorundayız. Çok çalışmak zorundayız. İşlerimizi yaparken, okurken, öğrenirken, şehadete yürür gibi bir fedakarlık hissiyatının içinde olmak zorundayız. Bunu başaracağımıza ve bir daha böyle geceler yaşamayacağımıza inanıyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Bu vesile ile 15 Temmuz zaferimizi kutluyorum. Cenab-ı Hak, o geceki tüm şehitlerimize rahmet eylesin. Ailelerine sabırlar versin. Gazilerimizi de başımızdan eksik etmesin" diye konuştu.