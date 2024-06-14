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Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı tarafından açıklanan verilere göre, Çankırı, Kastamonu ve Sinop'ta 2023 yılında 8 bin 39 kişi öldü.

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı (TÜİK) ölüm ve ölüm nedeni istatistiklerini açıkladı. TÜİK Başkanlığı tarafından verilen bilgiye göre, Çankırı'da ölüm sayısı 2022 yılında bin 909 iken 2023 yılında yüzde 11,2 azalarak 1 696 oldu. 2023 yılında ölen kişilerin yüzde 50,7'si erkek, yüzde 49,3'ünü ise kadınlar oluşturdu. Kaba ölüm hızı ise 2022 yılında binde 9,7 iken, 2023 yılında binde 8,5 oldu. 2023 yılında seçilmiş ölüm nedenlerine göre ölümler incelendiğinde yüzde 38,9 ile dolaşım sistemi hastalıkları ilk sırada yer aldı. Bu ölüm nedenini yüzde 16,5 ile diğer hastalıklar, yüzde 14,3 ile iyi huylu ve kötü huylu tümörler, yüzde 13,3 ile solunum sistemi hastalıkları izledi. Bebek ölüm sayısı 2022 yılında 13 iken 2023 yılında 12 oldu. Bebek ölüm hızı ise, 2022 yılında binde 6,6 iken 2023 yılında binde 6,4 oldu. Beş yaş altı ölüm hızı 2022 yılında binde 8,7 iken 2023 yılında binde 8,5 oldu.

Kastamonu genelinde de ölüm sayısı 2022 yılında 4 214 iken 2023 yılında yüzde 4,0 azalarak 4 bin 047 oldu. 2023 yılında ölen kişilerin yüzde 53,6'sı erkek, yüzde 46,4'ünü ise kadınlar oluşturdu. Kaba ölüm hızı ise 2022 yılında binde 11,2 iken, 2023 yılında binde 10,6 oldu. 2023 yılında seçilmiş ölüm nedenlerine göre ölümler incelendiğinde yüzde 39,9 ile dolaşım sistemi hastalıkları ilk sırada yer aldı. Bu ölüm nedenini yüzde 17,1 ile diğer hastalıklar, yüzde 15,6 ile solunum sistemi hastalıkları, yüzde 12,7 ile iyi huylu ve kötü huylu tümörler izledi. Bebek ölüm sayısı 2022 yılında 22 iken 2023 yılında 21 oldu. Bebek ölüm hızı ise, 2022 yılında binde 6,7 iken 2023 yılında binde 7,0 oldu. Beş yaş altı ölüm hızı 2022 yılında binde 8,9 iken 2023 yılında binde 8,0 oldu.

Sinop genelinde ise ölüm sayısı 2022 yılında 2 579 iken 2023 yılında yüzde 11,0 azalarak 2 bin 296 oldu. 2023 yılında ölen kişilerin

yüzde 55,2'si erkek, yüzde 44,8'ini ise kadınlar oluşturdu. Kaba ölüm hızı ise 2022 yılında binde 11,7 iken, 2023 yılında binde 10,2 oldu. 2023 yılında seçilmiş ölüm nedenlerine göre ölümler incelendiğinde yüzde 37,9 ile dolaşım sistemi hastalıkları ilk sırada yer aldı. Bu ölüm nedenini yüzde 15,5 ile diğer hastalıklar, yüzde 14,2 ile solunum sistemi hastalıkları, yüzde 14,1 ile iyi huylu ve kötü huylu tümörler izledi. Bebek ölüm sayısı 2022 yılında 18 iken 2023 yılında 14 oldu. Bebek ölüm hızı ise, 2022 yılında binde 9,6 iken 2023 yılında binde 8,0 oldu. Beş yaş altı ölüm hızı 2022 yılında binde 9,6 iken 2023 yılında binde 8,6 oldu. - ÇANKIRI