Çankırı Tuzu ile Sağlıklı Turşular - Son Dakika
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Çankırı Tuzu ile Sağlıklı Turşular

Çankırı Tuzu ile Sağlıklı Turşular
19.06.2025 11:01
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Çankırı'da kalsiyum zengini tuzla yapılan turşular, uzun ömürlü ve kıtır özellikte oluyor.

Çankırı'da milyonlarca yıl önce oluşan yataklardan çıkartılan tuzla kurulan turşunlar, barındırdığı kalsiyum sayesinde daha uzun ömürlü oluyor.

Çankırı'da, yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte vatandaşlar turşu kurmaya başladı. Çankırı'daki milyonlara yıl önce oluşan yataklardan çıkartılan tuzlarla yapılan turşular ise daha uzun ömürlü oluyor. Barındırdığı kalsiyum sebebiyle vatandaşlarca büyük ilgi gören tuz, turşulara verdiği lezzetle de dikkat çekiyor. Çankırı tuzu ile ilgili araştırmalar yapan Prof. Dr. Hüdayi Ercoşkun, kalsiyum oranı fazla olan tuzların gıda ürünlerin bozulmasını önlediğini ve daha uzun ömürlü olmasını sağladığını dile getirdi.

"Tuzdaki kalsiyum içeriği, üretilen üründeki selüloz liflerini sağlamlaştırır"

Çankırı tuzunun önemli bir kalsiyum kaynağı olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Ercoşkun, "Neşeli Günler filmini sevmeyen yoktur. Filmin başlangıcında iyi turşunun limon tuzundan mı yoksa sirkeden mi yapılacağı tartışması başlar. Çoğu yerde de bu tartışma devam eder. Kaliteli, uzun ömürlü ve kıtır bir turşu üretmenin sırrı aslında kullanılan tuzda yatıyor. Tuzların içerisinde değişik safsızlıklar bulunmaktadır. Bu safsızlıkların bir kısmı insanlar için kalsiyum gibi mineral olabilmektedirler. Tuzdaki kalsiyum içeriği, üretilen üründeki selüloz liflerini sağlamlaştırır ve böylece bu tuzla üretilen turşular daha uzun ömürlü ve kıtır olur. Türkiye'de 37 adet kaya tuzu madeni bulunmaktadır. Bunlardan en büyüğü ve en çok bilineni ise Çankırı kaya tuzu madenidir. Bu maden içerisinde farklı kalite ve özelliklerde tuzlar çıkabiliyor. Kimisi çok daha berrak, kimisi de mat olabiliyor. İçerdikleri kalsiyuma bağlı olarak değişen bir renk dağılımı bulunmaktadır. Çankırı'da yapılan turşuların daha uzun ömürlü ve kıtır olmalarının temel sebeplerinden birisi de tuzdan kaynaklanmaktadır. Kalsiyum içeriği yüksek tuzlardan üretilen turşular daha kaliteli olmaktadır" dedi.

"Çankırı tuzunun içerisindeki 84 mineralden dolayı atılan malzemeyi kaplayarak bozulmasını engeller"

Çankırı tuzunun içerisinde bulunan minerallerden dolayı turşuları bozmadığını ifade eden tuz işletmecisi İlyas Ak, "Turşuluk ve salamura mevsimi geldiği için halkımız şu anda yoğun olarak Çankırı tuzlarına ilgi duymaya başladı. Yalnız içeriye giren farklı tuzlardan dolayı turşuların erimesi gibi şikayetler vardır. Bu durumu engellemek için Çankırı tuzu kullanmalıyız. Çankırı tuzu kullanılırsa turşular daha uzun ömürlü ve kaliteli olur. Çankırı tuzu ile yapılan turşularda içerisine atılan malzeme bozulmadan tüketilebilir. Yaz, kış sağlam bir ürün elde edilmiş olur. Çankırı tuzunun içerisinde bulunan 84 mineralden dolayı atılan malzemeyi kaplayarak bozulmasını engeller. Bu durumda da daha çıtır bir turşu elde etmiş oluruz. Tuz olmadan turşu erir ve içerisinde salyalar oluşur" diye konuştu. - ÇANKIRI

Kaynak: İHA

Gastronomi, Ekonomi, Sağlık, Tarım, Yerel, Yaşam, Tuzla, Son Dakika

Son Dakika Yerel Çankırı Tuzu ile Sağlıklı Turşular - Son Dakika

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