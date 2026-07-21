Caparov: Enerji ve Borç Yönetimi Üzerine Açıklamalarda Bulundu - Son Dakika
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Caparov: Enerji ve Borç Yönetimi Üzerine Açıklamalarda Bulundu

21.07.2026 12:11
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Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov, hidroelektrik projeleri ve dış borç yönetimi hakkında konuştu.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov hidroelektrik santrali projelerine ilişkin yaptığı açıklamada, "Son 5 yılda yaklaşık 50 küçük ve orta ölçekli hidroelektrik santrali devreye aldık. Ayrıca 50 civarında HES'in inşası devam ediyor" dedi.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, ülkenin dış borç, enerji ve transit potansiyeline ilişkin açıklama yaptı. Kırgızistan'ın egemenliğe kavuştuğu 1991'den bu yana sadece Kambar-Ata Hidroelektrik Santrali'nin tek bir ünitesini devreye alabildiğini belirten Caparov, "Enerji açığını suyunu sağladığımız komşu ülkelerden elektrik ithal ederek karşılıyoruz. Bugün de elektrik almaya devam ediyoruz. Bu gerçekten utanç verici bir durum. Su kaynaklarının başında bulunan bir ülke olmamıza rağmen, enerji sıkıntısı yaşıyoruz. Çünkü bugüne kadar tek bir büyük hidroelektrik santrali inşa etmedik" diye konuştu.

Kış aylarında komşu ülke liderlerinde elektrik talep etmekten utandığını söyleyen Caparov, "Ancak başka çaremiz olmadığı için kışın elektrik satın almak zorunda kalıyoruz. Son 5 yılda yaklaşık 50 küçük ve orta ölçekli hidroelektrik santrali devreye aldık. Ayrıca 50 civarında HES'in inşası devam ediyor. Ancak buna rağmen elektrik açığını henüz kapatabilmiş değiliz. Çünkü enerjiye ola talep her geçen gün artıyor. Fabrikalar, sosyal tesisler, evler inşa edilmektedir. Allah'ın izniyle önümüzdeki dönemlerde enerji açığını kapatmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Dış borcumuz GSYH'nın yüzde 39'una geriledi"

Sadır Caparov, Kırgızistan'ın dış borcuna ilişkin olarak 2020 yılına kadar dış borcu gayrı safi yurtiçi hasılasının yüzde 120'si seviyesinde olduğunu vurgulayarak, "Bugün ise toplam borcumuz GSYH'nın yüzde 39'una geriledi. Bu rakamın gelecekte en fazla yüzde 50'yi geçmemesi yönünde hükümete talimat verdim. Ayrıca alınan her dış borç eskisi gibi boşuna harcanmıyor. Tüm krediler sıkı denetim altında yürütülen, somut sonuçlar üreten ve gelecekte kendi gelirleriyle borcunu kapatacak projelere yönlendiriliyor" açıklamasını yaptı.

"Çin ile dünya arasındaki önemli bağlantıyı sağlayacağız"

Ülkesinin transit potansiyeline değinen Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov, "Çin-Kırgızistan-Özbekistan demiryolu inşası tamamlandığında denize çıkışı olmayan bir ülkeden transit ülkeye dönüşeceğiz. Çin ile dünya arasındaki önemli bağlantıyı sağlayacağız. Dünyaya açılan bir kapı kazanarak tam anlamıyla bağımsız bir ülke olacağız. Transit taşımacılıktan bugün 'Kumtör' altın madeninden elde ettiğimiz gelire benzer şekilde sürekli ve kalıcı bir gelir elde edeceğiz" dedi. - BİŞKEK

Kaynak: İHA

Kırgızistan, Ekonomi, Enerji, Dünya, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Caparov: Enerji ve Borç Yönetimi Üzerine Açıklamalarda Bulundu - Son Dakika

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