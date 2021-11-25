Üye Girişi
Çaresiz kadını bıçaklı saldırganların elinden aldı, ödüllendirildi - Son Dakika

Çaresiz kadını bıçaklı saldırganların elinden aldı, ödüllendirildi

25.11.2021 14:47
Çaresiz kadını bıçaklı saldırganların elinden aldı, ödüllendirildi

Antalya'da iki kişi tarafından cadde ortasında darp edilen kadını kurtaran ve bu davranışıyla Antalya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından da ödüllendirilen şehir içi otobüs şoförü Barış Aytar, "Yaralanabilirdim ama kendimden ziyade o kadının kurtarılması önemliydi.

Antalya'da iki kişi tarafından cadde ortasında darp edilen kadını kurtaran ve bu davranışıyla Antalya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından da ödüllendirilen şehir içi otobüs şoförü Barış Aytar, "Yaralanabilirdim ama kendimden ziyade o kadının kurtarılması önemliydi. Bugün olsa aynı şeyi yine yaparım korkmam" dedi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Antalya Ulaşım A.Ş.'de 07 AU 336 plakalı şehir içi otobüste CV47 hattında şoförlük yapan Barış Aytar (31), geçtiğimiz 30 Mart tarihinde sabah saat 06.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi Aşık Veysel Caddesi'nde bir kadının sokak ortasında darp edildiğini gördü. Saçından sürüklenen kadının zorla araca bindirilmek istendiğini gören Aytar, aracını sağa çekip olay yerine gitti. Barış Aytar şiddet gören kadını kurtarırken şüpheliler bıçak çekti. Kadın bölgeden uzaklaşırken, iki şüpheli ise bıçakla Aytar'ı tehdit etti. Kadının uzaklaştığını gören Aytar da otobüse binerek olay yerinden ayrıldı. Duyarlı şoförün darp edilen kadını kurtarma anı otobüsün güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Barış Aytar'ın bu duyarlılığı ise Antalya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından ödüllendirildi. Muratpaşa Kaymakamı Orhan Burhan, kadına yönelik şiddet karşısında gösterdiği duyarlılıktan dolayı Aytar'a plaket takdim etti.

"Amacım kadını kurtarmaktı"

30 Mart'ta yaşadığı olayı anlatan Barış Aytar, "Aşık Veysel Caddesi üzerinde bir kadın iki kişi tarafından darp ediliyordu. Aracımı durdurup indim ve kadını kenara çektim. Bu kez kişi bana çektiği bıçakla saldırmaya başladı. İkinci kişi de bana bıçak çekti ve o da geldi. Amacım onlarla kavga etmek değil kadını kurtarmaktı. O kişilerin sakinleşmesini istedim. Ama onlar tekrardan kadını kovalamaya başladılar. Kadın o esnada kendini kurtarmıştı" diye konuştu.

"Bugün olsa aynı şeyi yine yaparım"

O an yaralanmayı bile göze aldığını dile getiren Aytar, "Bugün olsa yine aynı şeyi yaparım, hiç düşünmem. Anlık gelişen bir olaydı. İçimde hiçbir korku yoktu. Yoluma devam edemezdim. Trafikte çok sürücü vardı, bana yardım etmek yerine hepsi seyretmeyi tercih etti. Yaralanabilirdim ama kendimden ziyade o kadının kurtarılması önemliydi. Bugün olsa aynı şeyi yine yaparım, korkmam. Bu davranışı da bir ödül için yapmadım. Kadını kurtardıktan sonra yoluma devam ettim. Sonradan böyle oldu. Ama Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'nden arama olunca şaşırdım. Plaket verildiği için de mutlu oldum" dedi. - ANTALYA

Çaresiz kadını bıçaklı saldırganların elinden aldı, ödüllendirildi
Çaresiz kadını bıçaklı saldırganların elinden aldı, ödüllendirildi
Çaresiz kadını bıçaklı saldırganların elinden aldı, ödüllendirildi
Çaresiz kadını bıçaklı saldırganların elinden aldı, ödüllendirildi
Çaresiz kadını bıçaklı saldırganların elinden aldı, ödüllendirildi
Çaresiz kadını bıçaklı saldırganların elinden aldı, ödüllendirildi
Çaresiz kadını bıçaklı saldırganların elinden aldı, ödüllendirildi
Çaresiz kadını bıçaklı saldırganların elinden aldı, ödüllendirildi
Çaresiz kadını bıçaklı saldırganların elinden aldı, ödüllendirildi
Çaresiz kadını bıçaklı saldırganların elinden aldı, ödüllendirildi
Çaresiz kadını bıçaklı saldırganların elinden aldı, ödüllendirildi
Çaresiz kadını bıçaklı saldırganların elinden aldı, ödüllendirildi
Çaresiz kadını bıçaklı saldırganların elinden aldı, ödüllendirildi
Çaresiz kadını bıçaklı saldırganların elinden aldı, ödüllendirildi
Çaresiz kadını bıçaklı saldırganların elinden aldı, ödüllendirildi
Çaresiz kadını bıçaklı saldırganların elinden aldı, ödüllendirildi

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Muratpaşa, 30 Mart, Antalya, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Çaresiz kadını bıçaklı saldırganların elinden aldı, ödüllendirildi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

17:01 "Kıyamet ambarı" olarak biliniyor! Cesetlerin hiç bozulmadan durduğu bölgede hareketlilik başladı AK Partili isim canlı yayında açıkladı: AK Parti şu anda Türkiye'de birinci parti 16:54 AK Partili isim canlı yayında açıkladı: AK Parti şu anda Türkiye'de birinci parti 1'i polis 3 kişinin yaralandığı olayın görüntüleri ortaya çıktı 16:11 1'i polis 3 kişinin yaralandığı olayın görüntüleri ortaya çıktı
Devlet Bahçeli: Dövizle kurulmadık, bu yolla devrilmeyeceğiz 15:22 Devlet Bahçeli: Dövizle kurulmadık, bu yolla devrilmeyeceğiz Türk-İş'ten asgari ücret görüşmelerine kısa süre kala siyasi partilere çağrı 14:59 Türk-İş'ten asgari ücret görüşmelerine kısa süre kala siyasi partilere çağrı Doların rekor tazelemesi sonrasında Deutsche Bank'tan Türk lirası tahmini 13:38 Doların rekor tazelemesi sonrasında Deutsche Bank'tan Türk lirası tahmini
Son Dakika! EPDK, akaryakıta bir zam daha geliyor haberlerini yalanladı 12:06 Son Dakika! EPDK, akaryakıta bir zam daha geliyor haberlerini yalanladı Aile sağlığı merkezine giren satırlı saldırgan terör estirdi, çalışanların kaçış anı kamerada 11:32 Aile sağlığı merkezine giren satırlı saldırgan terör estirdi, çalışanların kaçış anı kamerada

Son Dakika Haberleri
17:02 Bu sözler siyasette dengeleri alt üst edecek! Fatih Erbakan'dan önemli çıkış: 3'üncü bir ittifaka destek verebiliriz
16:59 Efsane Futbolcu Ronaldo'yu överken, Messi'ye ateş püskürdü: Hiç utanmıyor mu?
16:53 AK Partili isim canlı yayında açıkladı: AK Parti şu anda Türkiye'de birinci parti
16:47 Beşiktaş'ın talebi TFF'den ret yedi! Giresunspor maçının günü aynı kaldı
16:43 Manken Tanya Bardsley'in zor anları! Elbisesinin fermuarı patlayınca ne yapacağını şaşırdı
16:27 Bunalımdaki eski hostesten intihar girişimi! Polis üç saatte ikna etti
16:19 ''Kilo vermelisin'' diyen doktora, şizofren hastası kadından bıçaklı saldırı
16:06 Hasta yatağındaki Kadir İnanır'dan Al Yazmalım mesajı: Sevgi emektir
15:47 Son Dakika! Kadıköy metrosunda kadını bıçakla tehdit eden saldırgan tutuklandı
15:45 Satırlı saldırgan markette kasiyeri rehin almaya çalışmış
Bu sözler siyasette dengeleri alt üst edecek! Fatih Erbakan'dan önemli çıkış: 3'üncü bir ittifaka destek verebiliriz Bu sözler siyasette dengeleri alt üst edecek! Fatih Erbakan'dan önemli çıkış: 3'üncü bir ittifaka destek verebiliriz         
17:02
Efsane Futbolcu Ronaldo'yu överken, Messi'ye ateş püskürdü: Hiç utanmıyor mu? Efsane Futbolcu Ronaldo'yu överken, Messi'ye ateş püskürdü: Hiç utanmıyor mu?         
16:59
Beşiktaş'ın talebi TFF'den ret yedi! Giresunspor maçının günü aynı kaldı Beşiktaş'ın talebi TFF'den ret yedi! Giresunspor maçının günü aynı kaldı         
16:48
Fuhuş için otele giden kadın, adamla anlaşamayınca polisi aradı Fuhuş için otele giden kadın, adamla anlaşamayınca polisi aradı         
16:03
CHP'li milletvekillerine HDP ile ilişkileri soruldu CHP'li milletvekillerine HDP ile ilişkileri soruldu         
15:04
Genco Erkal, Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan hakim karşısına çıktı Genco Erkal, Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan hakim karşısına çıktı         
13:44
Swinger partisi için 700 liraya anlaşan şahıs, nişanlısını da cinsel ilişkiye zorlamış Swinger partisi için 700 liraya anlaşan şahıs, nişanlısını da cinsel ilişkiye zorlamış         
12:15
Koç Holding çalışanlarından 2 günde bir test istiyor! Tepkiler twitterda öfke seline döndü! Koç Holding çalışanlarından 2 günde bir test istiyor! Tepkiler twitterda öfke seline döndü!         
11:46
Metroda bıçaklı saldırıya uğrayan kadın konuştu! Metroda bıçaklı saldırıya uğrayan kadın konuştu!         
11:32
AK Partili Mücahit Birinci'den kendisine ait olduğu öne sürülen cinsel içerikli mesajlarla ilgili açıklama AK Partili Mücahit Birinci'den kendisine ait olduğu öne sürülen cinsel içerikli mesajlarla ilgili açıklama         
11:25
Son dakika: Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 1 Aralık'ta yapacak Son dakika: Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 1 Aralık'ta yapacak         
11:23
Cinsel ilişkiyle hastasını tedavi edeceğini söyleyen doktorun oyununu gizli kamera bozdu! Cinsel ilişkiyle hastasını tedavi edeceğini söyleyen doktorun oyununu gizli kamera bozdu!         
10:39
Cengiz Kurtoğlu'nun bıçaklı saldırısına uğradığını öne süren iş adamı: Katilce bir şekilde üzerime geldi Cengiz Kurtoğlu'nun bıçaklı saldırısına uğradığını öne süren iş adamı: Katilce bir şekilde üzerime geldi         
10:14
Benzin, motorin ve oto gaza zam geliyor Benzin, motorin ve oto gaza zam geliyor         
10:12
Ayasofya'da kırılan taşın altından 5 parça İbranice yazı çıktı Ayasofya'da kırılan taşın altından 5 parça İbranice yazı çıktı         
09:25
Ak Partili Etyemez'den döviz kuru yorumu: Ülkede yokluk denen bir şey yok, her şeyde bolluk ortada Ak Partili Etyemez'den döviz kuru yorumu: Ülkede yokluk denen bir şey yok, her şeyde bolluk ortada         
09:02
Samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in nişanlısından duygusal paylaşım Samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in nişanlısından duygusal paylaşım         
08:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2021 17:07:56. #1.12#
SON DAKİKA: Çaresiz kadını bıçaklı saldırganların elinden aldı, ödüllendirildi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement