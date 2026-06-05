Çarpan Balığı Sinop'ta Tezgahlarda - Son Dakika
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Çarpan Balığı Sinop'ta Tezgahlarda

05.06.2026 11:54
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Zehirli dikenleri olan çarpan balığı, Sinop'ta bin liraya satılıyor; düşük et verimi fiyatı yükseltiyor.

Haber: Mustafa USTA

(SİNOP) - Karadeniz'in lezzetli ancak dikkatli işlenmesi gereken balık türlerinden çarpan balığı, Sinop'taki balık tezgahlarında yerini aldı. Zehirli dikenleri nedeniyle temizlenmesi uzmanlık gerektiren balığın kilosu bin liraya kadar çıkarken, balıkçılar yüksek fiyatın düşük et veriminden kaynaklandığını belirtti.

Karadeniz yöresinde "çarpan" adıyla bilinen ve zehirli dikenlerinden ayrılan iskorpit balığı, Sinop'ta tezgahlarda kilogramı yaklaşık bin liradan satışa sunuluyor.

Sinoplu balıkçı Mert Kanal, dikkatli bir şekilde temizledikleri iskorpit balığının dikenlerinin zehirli olduğunu söyledi. 3 kilogramlık bir iskorpitten yaklaşık 700 gram kılçıksız et çıktığını söyleyen Kanal, "Öldürücü değil ancak alerjisi olan kişilerde ciddi sıkıntılar yaratabilir. Alerjisi olmayanlarda da oldukça şiddetli ağrıya neden oluyor, dikenini tuttuğunda. Bu yüzden temizlerken çok dikkat ediyoruz. Her tarafında diken bulunduğu için tutulacak yerlerini bilmek gerekiyor. Et verimi düşük bir balık. 3 kilogramlık bir çarpandan yaklaşık 660-670 gram kılçıksız et çıkıyor. Tamamen temizlenmiş, kuşbaşı et gibi bir ürün elde ediliyor. Fiyatı gününe göre 900 ile bin lira arasında değişiyor. Şu an tam zamanı. Suların ve havaların ısınmasıyla birlikte daha fazla çıkmasını bekliyoruz ancak fiyatının çok düşeceğini sanmıyorum. Çarpan balığı farklı şekillerde tüketilebiliyor. Şiş, çorba, tava, hatta Meksika usulü bile yapılabiliyor. Kılçıksız olduğu için pidesi dahi yapılabilir" dedi.

"ET VERİMİ DÜŞÜK OLDUĞU İÇİN FİYATI YÜKSEK OLUYOR"

Balıkçı İbrahim Gündoğdu da tezgaha gelen balıkların önce zehirli dikenlerinden arındırıldığını anlatarak, "Kalın yüzgeçlerdeki dikenleri alıyor, kafasını kesip derisini soyuyoruz. İsteyen müşteriler için fileto da hazırlıyoruz. Orta kılçığını çıkardığımızda geriye tamamen et kalıyor. Çarpan balığının av sezonunun nisan ayı sonunda başlayıp temmuz ortalarına kadar sürüyor. Et verimi düşük olduğu için fiyatı yüksek oluyor. Çorba, tava, buğulama, saç kavurma ve şiş olarak tüketilebilen özel bir balık. Vatandaş için pahalı olsa da lezzeti nedeniyle tercih ediliyor" şeklinde konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Çarpan Balığı Sinop'ta Tezgahlarda - Son Dakika

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