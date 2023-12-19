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Çarşamba Belediye Başkanı, Samsunspor maçına gidecek personelin izinli sayılacağını duyurdu - Son Dakika
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Çarşamba Belediye Başkanı, Samsunspor maçına gidecek personelin izinli sayılacağını duyurdu

Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, Samsunspor-Konyaspor maçına gitmek isteyen belediye personelinin izinli sayılacağını duyurdu. Başkan Doğan, takımıyla bütünleşen şehirlerin şampiyon olacağını belirtti.

Çarşamba Belediye Başkanı, Samsunspor maçına gidecek personelin izinli sayılacağını duyurdu
19.12.2023 - 17:21,  Güncelleme: 17:24
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Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, 21 Aralık Perşembe günü saat 17.00'de Samsun 19 Mayıs Stadyumunda gerçekleşecek Samsunspor, Konyaspor maçına gidecek belediye personelinin izinli sayılacağını duyurdu.

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'de 21 Aralık Perşembe günü saat 17.00'de sahasında Konyaspor ile karşı karşıya geliyor. Hafta içi ve iş saatine denk gelen maça gidebilmek için çağrı yapan Samsunspor taraftarına Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan kulak verdi. Başkan Doğan, Samsunspor maçına gidecek personelin izinli sayılacağını duyurdu.

"Takımlar değil, takımıyla bütünleşen şehirler şampiyon olur"

Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan yaptığı açıklamada Samsunspor'a başarılarak dileyerek, "Galibiyet yolunda Çarşamba Belediyesi, Samsunspor'umuzun yanında. 21 Aralık Perşembe günü saat 17.00'de sahamızda oynayacağımız Samsunspor-Konyaspor maçına gitmek isteyen mesai arkadaşlarımız izinli sayılacaktır. Biz şehrimizin gururu, kırmızı beyazlı sevdamız Samsunspor'umuzun yanındayız. İnşallah 3 puanı alarak güzel bir galibiyeti hanemize yazdıracağız. Birlikte gülmek, birlikte kazanmak için haydi Samsun. Takımlar değil, takımıyla bütünleşen şehirler şampiyon olur" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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