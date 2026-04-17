Çarşamba\'da Kadınlar İhracatta

17.04.2026 19:58
Çarşambalı kadınlar için düzenlenen eğitim programı, ihracata yönelik üretimleri destekliyor.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde, Çarşambalı kadınların ihracata dahil olmalarına yönelik "Çarşamba'nın kadınları üretiyor, Dünya ile buluşuyor" projesi kapsamında eğitim programlarının ikincisi düzenlendi.

Orta Karadeniz kalkınma ajansı tarafında finanse edilen ve Çarşamba'lı kadınların el emeği ürünlerini ihracata kazandırmak adına yürütülen proje çerçevesinde Çarşamba Ev Hanımları Derneği Başkanı Saniye Şen, İGMO İş Geliştirme ve İhracat Ofisi sahibi Fatih Bayraktar, Dış Ticaret Uzmanı Aydanur Demirkol kadın üreticileri bilgilendirdi.

"Asla pes etmeyin"

Ev hanımları adına bir çok çalışma yürüten Çarşamba Ev Hanımları Derneği Başkanı Saniye Şen, "Kadınlar üretsin ürettikçe kendi ayakları üzerinde dursun istiyoruz. Elinden ne geliyorsa yapsın. Ama asla pes etmeden üretmesini istiyoruz. Asla vazgeçmeyin."ifadeleriyle kadınlara çağrıda bulundu.

"Yurt dışında çok güzel platformlarda var olacağız"

Kadınların kendi emeğiyle özenle ürettikleri her ürünün değerli olduğuna vurgu yapan Dış Ticaret Uzmanı Aydanur Demirkol, "Çıkmış olduğumuz bu yolda amacımız özellikle yerelde üretim yapan kadınların ürünlerinin desteklenmesi, onların ticarete kazandırılması, ekonomik özgürlüklerinin kazandırılması. Kadının olduğu her yeri ve yaptıkları ürünleri çok değerli buluyorum. İklim krizi, gıda sıkıntıları, su krizi ve enerji krizi var. Bunların hepsi aslında yoğun sanayiden kaynaklanan süreçlerin sonucunda geldiğimiz durum. Bu konuda kadınların itinayla dönüştürdükleri ürünleri çok değerli. Hem yurt içinde hem de yurt dışında çok güzel platformlarda var olacağız" şeklinde konuştu.

Kadın emeğinin değer kazandığı bu proje, bölge kalkınmasına da önemli katkılar sunmayı hedefliyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Ağaç altında ölü halde bulundu Ağaç altında ölü halde bulundu
Bu haftaki cuma hutbesinin konusu “birlik ve beraberlik“ olacak Bu haftaki cuma hutbesinin konusu "birlik ve beraberlik" olacak
Biricik Suden’den, tepki çekecek sözler: Kas gelişimimi riske atamam Biricik Suden'den, tepki çekecek sözler: Kas gelişimimi riske atamam
Yaylada bulunan çifte cesedin ardından altın çıktı Yaylada bulunan çifte cesedin ardından altın çıktı
Çiftçi’den okul saldırıları sonrası dikkat çeken çıkış: Mücadele yalnızca güvenlik tedbirleriyle olmaz Çiftçi'den okul saldırıları sonrası dikkat çeken çıkış: Mücadele yalnızca güvenlik tedbirleriyle olmaz
Kahramanmaraş’ta okul saldırısında ölen Kerem ön sırada oturuyormuş Kahramanmaraş'ta okul saldırısında ölen Kerem ön sırada oturuyormuş

19:51
Gülistan Doku soruşturması Sağlık Bakanlığı’ndan “hastane kayıtlarının silindiği“ iddialarına soruşturma
Gülistan Doku soruşturması! Sağlık Bakanlığı'ndan "hastane kayıtlarının silindiği" iddialarına soruşturma
19:31
Seçil Erzan davasında kritik karar: 102 yıllık ceza bozuldu
Seçil Erzan davasında kritik karar: 102 yıllık ceza bozuldu
19:12
Gülistan Doku soruşturmasında eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel gözaltına alındı
Gülistan Doku soruşturmasında eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel gözaltına alındı
19:01
Canlı anlatım: Maçta heyecan çok yüksek
Canlı anlatım: Maçta heyecan çok yüksek
18:45
İzmir’de okul saldırısı hazırlığı iddiası: 8 öğrenci gözaltına alındı
İzmir'de okul saldırısı hazırlığı iddiası: 8 öğrenci gözaltına alındı
17:53
Okul saldırganı hakkında yeni bilgiler: Erasmus’la Polonya’ya gitmiş
Okul saldırganı hakkında yeni bilgiler: Erasmus’la Polonya'ya gitmiş
