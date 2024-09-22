Çarşambalılar Derneği 40. Kuruluş Yıl Dönümünü Kutladı

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Çarşambalılar Yardımlaşma ve Haberleşme Derneği 40. kuruluş yıl dönümünü düzenlediği buluşma etkinliği ile kutladı.

İlkadım ilçesi Kale Mahallesi'ndeki dernek bahçesinde gerçekleştirilen 40. Yıl Buluşması saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Ardından Çarşambalılar Yardımlaşma ve Haberleşme Derneği Başkanı Hüseyin Avni Özdemir bir konuşma yaptı.

Derneği amaçlarından söz eden Özdemir, "Çarşambalıların ve memuriyet ve benzeri nedenlerle devamlı olarak Çarşamba'da ikamet etmiş bulunanların birbirleriyle tanışmalarını, iyi veya kötü günlerinde aralarında dayanışma ve yardımlaşmalarını sağlamak, sosyal, kültürel ve tarihi 86araştırma çalışmalarını yapmak ayrıca toplumsal problemlere çözüm üretmek, ihtiyaç sahiplerine destek olmak gibi amaçlarla faaliyet gösteriyoruz. 1984 yılında kurulmuş ve çalışmalarına başlamış olan derneğimizin 40. Yıl Buluşma etkinliğine hoş geldiniz" dedi.

Daha sonra CHP Samsun Milletvekili Dr. Murat Çan, Çarşamba Belediye Başkanı Hüseyin Dündar, Salıpazarı Belediye Başkanı Refaettin Karaca ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkanvekili Nihat Soğuk birer konuşma yaptı. Konuşmacılar fındık bahçelerine zarar veren kahverengi kokarca zararlısını gündeme alarak bu konuda yaptıkları çalışmalardan söz ettiler.

Derneği kurucu başkanı, önceki dönem başkanları ve kuruluş aşamasında üye olarak 40 yıldır üyeliklerini sürdüren üyelere ve onlar adına yakınlarına plaket takdim edildi. Plaket takdimini ardından toplu fotoğraf çekildi. Sonrasında Samsun Büyükşehir Belediyesi Halk Oyunları ekibi sahneye çıkarak geleneksel halk oyunlarını oynadı.

Yemek ikramı ile son bulan etkinliğe, CHP Samsun İl Başkanı Mehmet Özdağ, Atakum Belediye Başkan Yardımcısı Suat Yıldız, Çarşamba Ticaret Borsası Genel Sekreteri Sercan Yaşar, Çarşamba Dernekler Federasyonu Başkanı Hayati Sözen de katıldı. - SAMSUN