Çarşambalılar Derneği\'nde Yeni Dönem Yönetimi

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Çarşambalılar Yardımlaşma ve Haberleşme Derneği Yönetim Kurulu'nda yeni dönem görev dağılımı belli oldu.

12 Ocak'ta yapılan olağan genel kurulda 2025-2028 dönemi yönetim organ seçimlerini tamamlayan Çarşambalılar Yardımlaşma ve Haberleşme Derneği, yeni yönetim kurulu ilk toplantısını gerçekleştirerek görev dağılımı yaptı. Dernek binasında, Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Avni Özdemir'in başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, yeni seçilen üyelerin tamamı katıldı.

Dernek yönetim kurulunun ilk toplantısında yapılan görev dağılımında Hüseyin Avni Özdemir yeniden başkan seçilirken, Erdem Zorlu ve Soner Sezgin başkan yardımcılığına, Özlem Toraman Dağdelen genel sekreterliğe ve Ömer Bir sayman üye görevlerine getirildi. Genel kurulda yönetim kurulu üyeleri Bülent Köksal, Kutluhan Gökçe, Sezai Sezgin, Sercan Yaşar, Büşra Çakır ve Nazımcan Çakır, Denetleme Kurulu üyeleri ise Onur Ferhat Karacan, Melike Alver Kaya ve Faruk Okutgen oldu. Disiplin Kurulu Üyeleri de Levent Özden, Caner Özçelik ve Aydın Çörtük olarak belirlendi.

Genel kurulun verdiği yetkileri 3 yıllık süreçte kullanacak olan dernek yönetim kurulu, görev paylaşımının ardından yeni dönem için çalışmalarını başlattı. Birbirinden büyük hedef ve projelerin hayata geçirileceğinin bilgisini veren Dernek Başkanı Özdemir, "Kısa, orta ve uzun vadeli projeler için enerjimizi ve zamanımızı bu sosyal sorumluluk projelerine ayıracağız ve Çarşambalılar Yardımlaşma ve Haberleşme Derneği'ni en üst noktaya taşıma gayretimizi sürdüreceğiz. Çarşamba'ya yaşadığımız topluma derneğimizin katkılarını artırmak üzere, yeni dönem çalışmalarının kapsamlı ve programlı bir şekilde başlattık. Derneğimize, Çarşamba'ya ve Samsun'a hayırlı olsun" dedi. - SAMSUN