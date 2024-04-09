Çarşı ve sokaklarda bayram yoğunluğu
Salı pazarının gözdesi meyveler oldu
AYDIN - Aydın'da Ramazan Bayramı öncesinde alışveriş için dışarı çıkan vatandaşlar çarşı ve pazarlarda yoğunluk oluştururken, Salı pazarının gözdesi ise meyveler oldu.
Ülke genelinde olduğu gibi Aydın'da da Ramazan Bayramı öncesinde yoğunluk yaşandı. Bayram öncesinde hazırlıklarını tamamlamak isteyen vatandaşlar, çarşı ve pazarlara akın ederken, tatlıcılarda uzun kuyruklar oluştu. Kıyafet almak isteyen vatandaşlar da giyim mağazalarına giderken, marketler ve kuruyemişçilerde de alışveriş yoğunluğu yaşandı. Aydın'da artan hava sıcaklığına aldırmadan çarşıya çıkan vatandaşlar bayram alışverişlerini yaparken, dükkanlarını açan kimi esnaflar ise beklenen yoğunluğun olmadığına dikkat çekti.
Meyveler pazarın gözdesi oldu
Merkez ilçe Efeler'in en büyük pazar olan Salı Pazarı'nda da vatandaşlar yoğunluk oluşturdu. Evlerindeki temel gıda ihtiyaçlarını tamamlamak isteyen vatandaşlar sebzelere yönelirken, pazarın gözdesi ise meyveler oldu. Bayramda gelecek olan misafirlerini ağırlamak isteyen vatandaşlar da ikram etmek için çeşit çeşit meyve aldı. Önceki bayramların tadı olmadığını belirten vatandaş ve esnaflar ise eskisi gibi bol bol olmasa da bütçeleri yettiği kadar eksiklerini tamamladığını ifade etti.
Bayram öncesi oluşan yoğunluğun beklediği gibi olmadığını ifade eden seyyar tatlıcılardan Ergün Göktaş; "Pazarımızı bugün çok güzel kalabalık ama kalabalığa göre yaptığımız iş tutmuyor. Yoğunluk var ama alışveriş yok. Bayram öncesinden çok umutluyduk ama beklediğimiz olmadı. İsmi bayram ama pazarda bayram yok" dedi.
Bayram öncesi pazarın bekleneni verdiğini ifade eden pazarcı esnaflarından Adem Sakman; "Pazarımız bomba gibi. Sebze fiyatları biraz düştü. İnşallah güzel bir satış geçireceğiz. Pazarımız güzel. Alışveriş iyi. Bizim çocukluğumuzdaki gibi değil her şey ama pazarın şu anki yoğunluğu iyi. Pazar da şu anda millet temel ihtiyaçlarını karşılıyor" dedi.
Eskiye göre ürünleri daha az aldıklarını ifade eden vatandaşlardan Volkan Doğru ise "Alışverişe çıktık. Her şeyi gönlümüzce alamıyoruz. Eskiden 5-6 kilo aldığımız şeyi şu anda 1-2 kilo alıyoruz. Bayram yoğunluğu olduğu için bunu alabiliyoruz. Yoksa bunu da alamıyoruz. Malum hayat şartları çok zor oldu. Çarşı pazarlarda yoğunluk var ama kuru bir yoğunluk. Millet şuan gözünü doyuruyor açıkçası alamıyor. Eskiden bir tezgaha müşteri geldiği zaman 5-10 kilo alabiliyordu. Şimdi yarım kilo 1 kilo alıyor. Hayat çok zorlaştı. Allah yardımcımız olsun" şeklinde konuştu.
Trafik ekipleri de gün boyu şehir merkezinde önem alarak oluşan araç yoğunluğunun önüne geçmek ve trafik akışının düzenli bir şekilde sağlanması için usulsüz parklanmaları kontrol etti.
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