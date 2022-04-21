Çat'ta Bayram öncesi çöp konteynerleri yenilendi - Son Dakika
Üye Girişi

Çat'ta Bayram öncesi çöp konteynerleri yenilendi

21.04.2022 14:27
Çat'ta Bayram öncesi çöp konteynerleri yenilendi

Erzurum Çat ilçesinde çalışmalarını ara vermeden sürdüren ve tüm birimleriyle ilçenin ihtiyaçlarını ve vatandaşların taleplerini gidermeye yönelik çalışan Çat Belediyesi eskiyen çöp konteynerlerini yeniledi.

Erzurum Çat ilçesinde çalışmalarını ara vermeden sürdüren ve tüm birimleriyle ilçenin ihtiyaçlarını ve vatandaşların taleplerini gidermeye yönelik çalışan Çat Belediyesi eskiyen çöp konteynerlerini yeniledi.

İlçe genelinde daha temiz bir yaşam alanı oluşturmak için çalışmalarını aralıksız sürdüren Çat Belediye Başkanı Melik Yaşar'ın talimatıyla kolları sıvayan Çat Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki eski çöp konteynerlerini yenileri ile değiştirmeye devam ediyor.

"Daha temiz bir Çat için çalışıyoruz"

Daha temiz bir ilçe için çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Çat Belediye Başkanı Melik Yaşar, "Temizliğin bizim kültürümüzde ayrı bir yeri ve önemi var. Çat'ın bütün cadde ve sokaklarını evimizi temizlediğimiz gibi temizlemeye çalışıyoruz. 200 adet 400 litrelik çöp konteynerleri, Belediyemiz Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından İlçemizin farklı noktalarına konulmaya başlandı. Yerleştirilen 400 litrelik geniş hacimli konteynerler sayesinde artık çöplerin taşarak oluşturduğu kötü görüntü de engellenecek. Daha modern olan çöp konteynerleri, ayrıca ilçemizin estetik yapısına güzel bir görünüm kazandırmanın yanı sıra, bu şekilde hem görüntü kirliğinin önüne geçiliyor hem de etrafa pis koku yayan konteynerler ortadan kalkmış oluyor" dedi. - ERZURUM

Çat'ta Bayram öncesi çöp konteynerleri yenilendi
Çat'ta Bayram öncesi çöp konteynerleri yenilendi
Çat'ta Bayram öncesi çöp konteynerleri yenilendi

YORUMLAR
500
Av sezonu kapandı: Teknelere yasak, oltalara serbest Av sezonu kapandı: Teknelere yasak, oltalara serbest GAZİANTEP'TE 2 HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ TUTUKLANDI GAZİANTEP'TE 2 HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ TUTUKLANDI

Çat Belediyesi, Melik Yaşar, Hisarcık, Erzurum, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Çat'ta Bayram öncesi çöp konteynerleri yenilendi - Son Dakika


Son Dakika
14:29 5 köpeğin saldırısına uğrayan 9 yaşındaki çocuk, ölü taklidi yaparak kurtuldu
14:25 Afganistan'da camide patlama meydana geldi: 10 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi ise yaralandı
14:23 İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth 96'ncı yaşını kutluyor! Tahttaki 70'inci yılına özel bebek üretildi
14:19 Kemal Kılıçdaroğlu 'Milletin Sesi' mitinginin ikincisini Bursa'da yapacak
14:18 Çin ekonomisi durdurulamıyor! 2022 yılında da büyümeye devam edecek
14:11 Ahmet Dursun'dan tepki çeken Türkiye-Almanya market fiyatları kıyaslaması: Hayat ucuz değil mi?
14:11 Selvi Kılıçdaroğlu elektriklerinin kesilmesine ilişkin konuştu: 4 milyonun ailenin elektriği de kesik
14:04 Cumhur İttifakı ortaklarından BBP lideri Destici: Mültecilerin tamamı gönderilmeli
14:01 CHP'li Mahmut Tanal, koruma altındaki ceylanların peşini bırakmıyor: 123 ceylana ne oldu?
13:50 Babasını uykusunda bıçakla öldüren 16 yaşındaki kız için karar verildi! 10 yıl hapis yatacak!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2022 14:46:25. #1.13#
SON DAKİKA: Çat'ta Bayram öncesi çöp konteynerleri yenilendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement