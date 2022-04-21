Çat'ta Bayram öncesi çöp konteynerleri yenilendi - Son Dakika

Erzurum Çat ilçesinde çalışmalarını ara vermeden sürdüren ve tüm birimleriyle ilçenin ihtiyaçlarını ve vatandaşların taleplerini gidermeye yönelik çalışan Çat Belediyesi eskiyen çöp konteynerlerini yeniledi.

İlçe genelinde daha temiz bir yaşam alanı oluşturmak için çalışmalarını aralıksız sürdüren Çat Belediye Başkanı Melik Yaşar'ın talimatıyla kolları sıvayan Çat Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki eski çöp konteynerlerini yenileri ile değiştirmeye devam ediyor.

"Daha temiz bir Çat için çalışıyoruz"

Daha temiz bir ilçe için çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Çat Belediye Başkanı Melik Yaşar, "Temizliğin bizim kültürümüzde ayrı bir yeri ve önemi var. Çat'ın bütün cadde ve sokaklarını evimizi temizlediğimiz gibi temizlemeye çalışıyoruz. 200 adet 400 litrelik çöp konteynerleri, Belediyemiz Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından İlçemizin farklı noktalarına konulmaya başlandı. Yerleştirilen 400 litrelik geniş hacimli konteynerler sayesinde artık çöplerin taşarak oluşturduğu kötü görüntü de engellenecek. Daha modern olan çöp konteynerleri, ayrıca ilçemizin estetik yapısına güzel bir görünüm kazandırmanın yanı sıra, bu şekilde hem görüntü kirliğinin önüne geçiliyor hem de etrafa pis koku yayan konteynerler ortadan kalkmış oluyor" dedi. - ERZURUM