Çatak Belediyesi, vahşi çöp toplama alanında temizlik yaptı

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İSHAK KARA

(VAN) - Van Çatak Belediye Eş Başkanları Reşat Eraslan'ın ve Gülten Baran'ın talimatları ile ilçe merkezine 5 kilometre uzaklıktaki Çatak Pervari Karayolu üzerinde bulunan vahşi çöp toplama alanında çöp temizliği yapıldı.

Çatak Belediyesi tarafından ilçe merkezine 5 kilometre uzaklıktaki Çatak Pervari Karayolu üzerinde bulunan vahşi çöp toplama alanında iş makinaları desteğiyle çöp temizliği yapıldı. Yaklaşık 2 kilometrelik alanın çöplerden temizlenmesi için başlatılan çevre temizliği çalışmasına; belediye çalışanları, belediye encümenleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar da destek verdi.

Çevreye ve doğaya duyarlı olarak çalıştıklarını belirten Başkan Eraslan şunları söyledi:

"İlçemiz doğa harikası bir yer fakat gördüğünüz gibi ilçemizin tüm çöpleri düzensiz olarak buraya bırakılmış ve maalesef çöpten bir çöp dağı oluşmuş durumda. Biz ilk encümen toplantısında eş başkanım ve meclisimizle aldığımız karar ile ilçemizi çöplerden, kirlilikten kurtarmak için bir etkinlik yapma kararı aldık. Bu sadece bir başlangıçtır. Bunun devamı gelecek. İnşallah bir hafta içinde bu alanı tamamıyla çöplerden arındırıp yeşil alana çevireceğiz. Hemen karşısına da hayvan barınağı yapacağız. Buraya gelen insanlar hayvanlar ile ilgilenip yeşil alanda dinlenecekler.

Partimizin temel ahlakı çevreyi ve doğayı koruma üzerinedir. Bu anlamda çok hassasız. Tüm halkımızı da bu konuda bundan sonra daha duyarlı olmaya davet ediyor bu tür etkinliklerimize katılım sağlamalarını istiyoruz. Geri dönüşüm olayı içinde çöplerimizi artık bu şekil dağınık değil ayrıştırarak geri dönüşüme gidecek olanları geri dönüşüme göndererek; geri kalanları ise böyle sakin vuku bir alan açarak doğayı kirletmeden hayvanlara zarar vermeyecek şekilde bir depolama sistemi de yapmayı düşünüyoruz."

Çatak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Yunus Demir ise "Biz de daha güzel bir Çatak için bugün bu etkinliğe öğrenci ve öğretmenlerimizle birlikte katıldık. Çatak ilçemizin bu temizliğe ihtiyacı vardı. İnşallah bu temizlik olayı geleneksel hale gelir. Temizlik güzel bir şey bugüne kadar yapılmaması büyük bir eksiklikti. İnşallah bugünden sonra daha da yaygınlaşır herkesin katılımıyla çevremiz daha güzel bir hale gelir" dedi.

Toplanan çöpler poşetlenerek çöp kamyonlarına yüklendi ve Gevaş ilçesinde bulunan geri dönüşüm alanına gönderildi.