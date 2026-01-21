Kardan tünellerden geçen yaşam - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Kardan tünellerden geçen yaşam

Kardan tünellerden geçen yaşam
21.01.2026 14:47  Güncelleme: 14:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van'ın Çatak ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle ev ve ahırlara ulaşmak için vatandaşlar kendi açtıkları kardan tünelleri kullanmak zorunda kalıyor. Kar kalınlığının metreleri aştığı bölgede, hayvanlarını beslemek için zorluklarla mücadele eden köylüler, belediye ekiplerinin de destek çalışmalarıyla yolları açık tutmaya çabalıyor.

Van'ın Çatak ilçesinde kar altında kalan ev ve ahırlara vatandaşlar açtıkları kardan tünellerden geçerek gidiyor.

Çatak'ta etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi, özellikle yüksek kesimlerde yaşamı durma noktasına getirdi. İlçeye bağlı köylerde kar kalınlığı metreleri aşarken, tek katlı evler tamamen kar altında kaldı. Karın boyu aşmasıyla birlikte evlere girişler, vatandaşların kendi imkanlarıyla açtığı kar tünelleriyle sağlanıyor. Çatak ilçe merkezine bağlı Elmacı köyünde yaşayan Reyhan Tuci, yoğun kar nedeniyle evine ve ahırına ulaşabilmek için kazarak açtıkları tünelleri kullanmak zorunda kaldıklarını söyledi. Hayvanlarına yem taşımak için kar tünelinden geçerek ahıra ulaştıklarını belirten Tuci, yaşadıkları zorluklara rağmen hayvancılığı sürdürmeye çalıştıklarını ifade etti.

Bölgede kar yağışı ve tipinin etkisini sürdürmesi nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşarken, Çatak belediye ekipleri de yollarını açık tutmak için 7/24 çalışmaya devam ediyor. - VAN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Yerel, Çatak, Van, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kardan tünellerden geçen yaşam - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Görenler inanamadı Dere siyah akmaya başladı Görenler inanamadı! Dere siyah akmaya başladı
Haluk Yürekli, Galatasaray’ın 10 numaraya transfer etmek istediği ismi açıkladı: Teklif yapıldı Haluk Yürekli, Galatasaray'ın 10 numaraya transfer etmek istediği ismi açıkladı: Teklif yapıldı
Gazze halkını destekleyen Lewis Hamilton’dan anlamlı hareket Gazze halkını destekleyen Lewis Hamilton'dan anlamlı hareket
4.5 yıllık imza atıldı Mathias Lovik Trabzonspor’da 4.5 yıllık imza atıldı! Mathias Lovik Trabzonspor'da
“Hapse giren adamdan sanatçı olmaz“ demişti Deniz Seki’den Bayhan’a sürpriz bir teklif var "Hapse giren adamdan sanatçı olmaz" demişti! Deniz Seki'den Bayhan'a sürpriz bir teklif var
Hüseyin Yayman’dan Özgür Özel’e sert tepki: Akıl fukara olunca... Hüseyin Yayman'dan Özgür Özel'e sert tepki: Akıl fukara olunca...

15:56
Arda Güler’in kolundaki cihaz performansının bile önüne geçti
Arda Güler'in kolundaki cihaz performansının bile önüne geçti
15:34
Mest eden hareket Bu akşam maça giden taraftarlara dağıtılacak
Mest eden hareket! Bu akşam maça giden taraftarlara dağıtılacak
15:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis’te görünce büyük şaşkınlık yaşadı: Bu piyasalarda var mıydı ya
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'te görünce büyük şaşkınlık yaşadı: Bu piyasalarda var mıydı ya?
14:59
Yakalama kararı çıkarılan Esat Yontunç’tan ilk açıklama
Yakalama kararı çıkarılan Esat Yontunç'tan ilk açıklama
14:28
Kılıçdaroğlu’nun tüm gayrimenkullerine haciz konuldu
Kılıçdaroğlu'nun tüm gayrimenkullerine haciz konuldu
14:23
Temu’nun Türkiye ofisine baskın Bilgisayarlara el konuldu
Temu'nun Türkiye ofisine baskın! Bilgisayarlara el konuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2026 16:04:03. #7.11#
SON DAKİKA: Kardan tünellerden geçen yaşam - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.