Çataklı Öğrenciler Halkoyunları Yarışmasında Başarılar Elde Etti

Van'da değişik kategorilerde düzenlenen halkoyunları yarışmasında Çataklı öğrenciler büyük başarı gösterdi.

Van'da düzenlenen Kulüpler Arası Halk Oyunları İl Şampiyonası'nda Çatak Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü Halk Oyunlar Ekibi il birincisi olarak önemli bir başarıya imza attı. Okul sporları kapsamında gerçekleştirilen müsabakalarda ise Çatak Muhammed Said Aydın Anadolu Lisesi gençler kategorisinde il birincisi olurken, Çatak Yatılı Bölge Ortaokulu yıldızlar kategorisinde il dördüncüsü olmayı başardı.

Başarıların ardından açıklamalarda bulunan İlçe Milli Eğitim Müdürü Hamdi İnan, öğrencilerin elde ettiği derecelerden dolayı büyük mutluluk duyduklarını ifade etti. Müdür İnan, "Öğrencilerimizin elde ettiği bu başarılar bizleri gururlandırdı. Emeği geçen usta öğreticilerimiz Vadullah Eraslan, Ferhan Ertaş ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Ayrıca gayretli çalışmalarından dolayı Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ercüment Bozdemir, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Engin Fırat Sarıtaş ile Yatılı Bölge Ortaokulu Müdürü Arda Kiyat'a teşekkür ediyorum. İlçemiz ve öğrencilerimiz adına gurur verici bir etkinlik oldu" dedi. - VAN