Çatalağzı'nda Geleneksel İkram Etkinliği - Son Dakika
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Çatalağzı'nda Geleneksel İkram Etkinliği

Çatalağzı\'nda Geleneksel İkram Etkinliği

Çatalağzı Derneği, geleneksel ikram etkinliğini bu yıl da sürdürdü, emek veren ekipleri onurlandırdı.

03.01.2025 14:13
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Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Çatalağzı beldesinde; Çatalağzı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, geleneksel hale getirdiği ikram etkinliğini bu yıl da gerçekleştirdi.

Dernek Başkanı Nevzat Ay, etkinlik hakkında yaptığı açıklamada, her yıl olduğu gibi bu yıl da Çatalağzı beldesinde geleneksel ikram etkinliklerini sürdürdüklerini belirtti. Ay, "Her sene yaptığımız gibi bu sene de Çatalağzı beldemizde ikramlarda bulunduk. Bu kapsamda görevlerini özveriyle yerine getiren trafik ekibi, jandarma ve maliye ekibine ikramlarımızı ulaştırdık. Onların emeğini takdir ediyor ve her fırsatta yanlarında olduğumuzu göstermek istiyoruz" ifadelerini kullandı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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