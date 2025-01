Çatalağzı\'nda Geleneksel İkram Etkinliği

Yerel

Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Çatalağzı beldesinde; Çatalağzı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, geleneksel hale getirdiği ikram etkinliğini bu yıl da gerçekleştirdi.

Dernek Başkanı Nevzat Ay, etkinlik hakkında yaptığı açıklamada, her yıl olduğu gibi bu yıl da Çatalağzı beldesinde geleneksel ikram etkinliklerini sürdürdüklerini belirtti. Ay, "Her sene yaptığımız gibi bu sene de Çatalağzı beldemizde ikramlarda bulunduk. Bu kapsamda görevlerini özveriyle yerine getiren trafik ekibi, jandarma ve maliye ekibine ikramlarımızı ulaştırdık. Onların emeğini takdir ediyor ve her fırsatta yanlarında olduğumuzu göstermek istiyoruz" ifadelerini kullandı. - ZONGULDAK