Çatalzeytin\'de Hamsi Bereketi

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Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde, balıkçılar tarafından kasalar dolusu hamsi yakalandı.

Kastamonu açıklarında balıkçılar tarafından tutulan hamsi, kasalara konularak Çatalzeytin Balıkçı Barınağına getirildi. Çatalzeytin Ginolu Balıkçı Barınağından kasalar dolusu tutulan 7 bin 770 kilogram hamsi, karaya çıkartıldı. Çatalzeytin İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince yasal boyutlarının da kontrol edildiği hamsilerin yasal avlanabilir boyutlarda olduğu belirlendi.

Çatalzeytin İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, hamsi sezonunun bereketiyle açıldığını belirtilerek, "Sezona umutla başlayan balıkçılarımızı tebrik ediyor, bereketli ve bol kazançlı bir av sezonu diliyoruz. Karadeniz'in eşsiz lezzeti sofralarınıza ulaşmak için yola çıktı" denildi. - KASTAMONU