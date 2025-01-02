Çatıya Sıkışma İhbarı Yanlış Anlaşıldı - Son Dakika
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Yerel

Çatıya Sıkışma İhbarı Yanlış Anlaşıldı

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Tekirdağ'da çatıya sıkıştığı ihbar edilen kadının kapısı kilitli kalmış, gerçek sıkışma yoktu.

02.01.2025 13:30
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Çatıya sıkışma ihbarı ekipleri alarma geçirdi: İçeride kilitli kalmış

Tekirdağ'da 'çatıya sıkışma' ihbarı ekipleri alarma geçirdi

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi Çiftlikönü Mahallesi'nde, çatıya sıkışan bir kişinin olduğu yönündeki ihbar, itfaiye, polis ve sağlık ekiplerini harekete geçirdi. Ancak olayın aslı ortaya çıkınca ekipler şaşkınlık yaşadı.

Olay, Süleymanpaşa ilçesi Çiftlikönü Mahallesi'nde meydana geldi. Bir binadan gelen ihbar üzerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. İhbar, bir vatandaşın çatıya sıkıştığını belirtiyordu. Olay yerine hızla ulaşan ekipler, itfaiye merdiveni ile binanın çatısına çıkarak uzun süre arama ve kontrol çalışması yaptı.

Ekipler, dikkatle yürüttükleri çalışmalar sırasında herhangi bir kişiye rastlamadı. Aramalar sonucunda, ihbarın yapıldığı binanın üçüncü katında yaşayan bir kadına ulaşıldı ve itfaiyenin müdahalesi ile kapı dışarıdan açıldı. Kapının kadının üzerinden kilitli olduğu anlaşıldı. Çatıda sıkışma söz konusu olmadığı öğrenildi.

Ekiplerin çatıdaki incelemeleri ve kadının ifadesi sonrasında, olayın tamamen bir yanlış anlaşılma olduğu anlaşıldı. Herhangi bir sıkışma vakasının olmadığı tespit edilirken, ekipler bölgeden ayrıldı.

Olay mahalle sakinlerinde merak uyandırırken, ihbarın gerçek olmadığının öğrenilmesi mahallede hem bir rahatlama hem de şaşkınlık oluşturdu. Ekiplerin gösterdiği hızlı refleks ve titizlikle çalışmaları ise takdir topladı.

Kaynak: İHA

Süleymanpaşa, Acil Durum, Güvenlik, Tekirdağ, İtfaiye, 3-sayfa, Yerel, Yaşam, Polis, Son Dakika

Son Dakika Yerel Çatıya Sıkışma İhbarı Yanlış Anlaşıldı - Son Dakika

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