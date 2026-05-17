Çay Fiyatı Revize İstemi

Haber: Gençağa KARAFAZLI

(RİZE) - Saadet Partisi Rize İl Başkanı Muhammet Kaçar, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 35 lira olarak açıklanan 2026 yılı yaş çay fiyatının 40 lira olarak revize edilmesini istedi.

Kaçar, partisinin il başkanlığında basın mensuplarıyla kahvaltıda bir araya geldi. Gazetecilerin sorularını cevaplayan Kaçar, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından geçen hafta 35 lira olarak açıklanan yaş çay fiyatının oldukça düşük ifade etti ve hükumetin çay fiyatını revize ederek 40 lira olarak açıklaması gerektiğini belirtti.

Kaçar, şunları söyledi:

"Malumunuz, yaş çay sezonu başlamak üzere. Yaş çay fiyatımız geçmiş yıllarda karnaval havasında, şenliklerle, başbakanlarla, başkanlarla açıklanırken maalesef beklentilerin çok altında olacak şekilde gece yarısı milletvekilimiz tarafından duyurulmuştur."

Milletimiz tamamen ümitlerini yitirmiş durumda. Biz, çay fiyatı açıklanmadan önce, geçmiş yıllarda yaşamış olduğumuz enflasyon ve içerisinde bulunduğumuz savaş durumu dolaysısıyla, Amerika'nın İran'a haksız bir şekilde saldırılması neticesinde enerji fiyatlarındaki yüksek artış nedeniyle enflasyonun beklentilerin üzerinde olacağını düşünerek, çay fiyatının asgari olarak 50 lira olmasını milletimizle paylaşmıştık. Ancak çay fiyatı açıklandıktan sonra gördük ki, beklenen enflasyonun daha üzerinde olacağı Merkez Bankası tarafından duyurulmuştur.

Hala geç olmadan, milletimiz çaya, çaylığa girmeden beklentilerin altında olan çay fiyatının revize edilerek, her ne kadar biz 50 lira istiyorsak da asgari 40 lira olacak şekilde düzenlenmesini bekliyoruz."