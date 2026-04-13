ÇAYCUMA\'NIN Örnek Projeleri Türkiye Belediyeler Birliği Kürsüsünde

13.04.2026 18:13  Güncelleme: 18:14
Çaycuma Belediyesi, 'Varagel' ve 'Sakın Atma, ÇAYBEL'e Sat' projeleriyle Türkiye Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen Belediyecilik Forumunda örnek uygulama olarak sergilenecek. Forum, 16-17 Nisan 2026 tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek.

Çaycuma Belediyesi, hayata geçirdiği iki önemli projeyle Türkiye Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen Belediyecilik Forumu'nda "örnek uygulama" olarak tüm Türkiye'ye sunulacak.

Yerel yönetimlerin kurumsal kapasitesini artırmak, belediyeler arasında iş birliği ve koordinasyonu güçlendirmek amacıyla çalışmalarını genişleten Türkiye Belediyeler Birliği, Aralık 2025'te pilot olarak başlattığı "Belediyecilik Forumu"nun kapsamını büyüterek daha geniş katılımlı bir platform oluşturdu. Bu platformda başarılı projelerin paylaşılması ve belediyeler arasında karşılıklı öğrenmenin artırılması hedefleniyor.

Tüm belediyelere çağrıda bulunan Türkiye Belediyeler Birliği, diğer yerel yönetimlere örnek olabilecek uygulamaların iletilmesini istedi. Bu çağrıya yanıt veren Çaycuma Belediyesi, kent içi ulaşıma özgün, yenilikçi, yerel, ekonomik ve çevre dostu çözüm sunan "Varagel" ile geri dönüşüm ve ekonomik kazanç odaklı "Sakın Atma, ÇAYBEL'e Sat" projelerini paylaşarak foruma davet edildi.

16-17 Nisan 2026 tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek forum, Suat Yıldız'ın açılış konuşmasıyla başlayacak. Büyükşehirler dahil çok sayıda belediyenin katılım sağlayacağı etkinlikte Çaycuma Belediyesi, forumun her iki gününde de birer projesini katılımcılara aktaracak. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

