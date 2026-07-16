Çaycuma'da 15 Temmuz'un 10. yıl dönümünde yoğun katılımlı anma programı - Son Dakika
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Çaycuma'da 15 Temmuz'un 10. yıl dönümünde yoğun katılımlı anma programı

Çaycuma\'da 15 Temmuz\'un 10. yıl dönümünde yoğun katılımlı anma programı
16.07.2026 01:28
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Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl dönümü nedeniyle Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen anma programına yüzlerce vatandaş katıldı. Programda saygı duruşu, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duaların ardından Kaymakam Adem Kaya ile Milletvekili Ahmet Çolakoğlu konuşmalarında birlik ve beraberlik vurgusu yaparak şehitlerin fedakarlığını andı. Etkinlik ilçe genelindeki camilerde okunan selalarla sona erdi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl dönümü dolayısıyla Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde düzenlenen anma programına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Cumhuriyet Meydanı'nı dolduran yüzlerce kişi, ellerindeki Türk bayraklarıyla demokrasi şehitlerini dualarla anarken, birlik ve beraberlik mesajları verildi.

Çaycuma Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen programa Çaycuma Kaymakamı Adem Kaya, AK Parti Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu, ilçe protokolü, siyasi parti temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri, gaziler, şehit yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi. Ardından 15 Temmuz şehitleri için dualar edildi ve günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yapıldı. Programda konuşan Çaycuma Kaymakamı Adem Kaya, 15 Temmuz 2016 gecesinin Türk milletinin demokrasiye, bağımsızlığına ve milli iradesine sahip çıktığı tarihi bir dönüm noktası olduğunu belirtti.

Kaymakam Kaya, 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla milyonlarca vatandaşın meydanlara çıkarak darbe girişimine karşı tek yürek olduğunu ifade ederek, "15 Temmuz yalnızca bir darbe girişiminin bertaraf edildiği gün değil; milletimizin bağımsızlığına olan bağlılığını, devletine duyduğu sadakati ve ortak geleceğine sahip çıkma kararlılığını tüm dünyaya gösterdiği tarihi bir dönüm noktasıdır." dedi.

Şehitlerin fedakarlıkları ve gazilerin kahramanlıklarının hiçbir zaman unutulmayacağını vurgulayan Kaya, demokrasiyi, milli birlik ve beraberliği korumanın herkesin ortak sorumluluğu olduğunu belirtti. Gençlere de seslenen Kaymakam Kaya, Türkiye'nin geleceğinin milli ve manevi değerlerine bağlı, eğitimli ve üretken gençlerin omuzlarında yükseleceğini söyledi.

Programda söz alan AK Parti Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu ise 15 Temmuz'un Türk milletinin hafızasında unutulmayacak bir gece olarak yer aldığını belirtti. Darbe girişiminin yalnızca hükümete değil, doğrudan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ve milletin iradesine yönelik olduğunu ifade eden Çolakoğlu, o gece milyonlarca vatandaşın hiçbir ayrım gözetmeden meydanlarda buluşarak demokrasiye sahip çıktığını söyledi.

15 Temmuz ruhunun aradan geçen 10 yıla rağmen ilk günkü kararlılıkla yaşatıldığını belirten Çolakoğlu, şehitlerin ve gazilerin emanetine sahip çıkmanın herkesin görevi olduğunu ifade etti. Gelecek nesillere 15 Temmuz'un doğru anlatılması gerektiğini vurgulayan Çolakoğlu, birlik ve beraberlik içerisinde Türkiye'nin daha güçlü yarınlara yürümeye devam edeceğini söyledi. Programda ayrıca Kur'an-ı Kerim ile ilahiler söylendi ve günün önemine hitaben öğrenciler tarafından şiirler okundu. İlçe Müftüsü Adem Bebek'in duasıyla program sona ererken, ilçe genelinde bulunan camilerden de selalar okundu. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Çaycuma'da 15 Temmuz'un 10. yıl dönümünde yoğun katılımlı anma programı - Son Dakika

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