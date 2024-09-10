Çaycuma'da Yeni Eğitim Yılı Başladı - Son Dakika
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Çaycuma'da Yeni Eğitim Yılı Başladı

Çaycuma\'da Yeni Eğitim Yılı Başladı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde 2024-2025 eğitim-öğretim yılında 11 bin 894 öğrenci ders başı yaptı. Çaycuma Kaymakamı Adem Kaya, yeni dönemin başlaması dolayısıyla okulları ziyaret ederek öğrenciler ve öğretmenlerle bir araya geldi. Kaya, başarılı ve sağlıklı bir eğitim yılı temennisinde bulundu.

10.09.2024 13:13
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Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde 2024-2025 eğitim-öğretim yılında, 11 bin 894 öğrenci ders başı yaptı. Çaycuma Kaymakamı Adem Kaya da dün başlayan eğitim öğretim dönemi sonrası okulları ziyaret etti.

İlçedeki 77 okulda, yaz tatilinin sona ermesinin ardından yeni eğitim yılı coşkuyla karşılandı. Eğitim hayatına yeniden adım atan öğrencilerin yanı sıra bin 127 öğretmen de görevlerine başladı Çaycuma Kaymakamı Adem Kaya, yeni eğitim-öğretim yılının başlaması dolayısıyla ilçedeki okulları ziyaret etti. İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş ve şube müdürlerinin de eşlik ettiği ziyaretlerde, öğrencilerle ve öğretmenlerle bir araya gelen Kaymakam Kaya, yeni dönemin başarılı ve sağlıklı geçmesi temennisinde bulundu. Ziyaret ettiği okullar arasında İsmail Hakkı Tonguç İlkokulu, Çaycuma İmam Hatip Ortaokulu, Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Pehlivanlar Anaokulu, Çaycuma Bilim ve Sanat Merkezi, Mimar Sinan Ortaokulu ve Şehit Aydın Berber Anadolu Lisesi, Çaycuma halk eğitim merkezini ziyaret etti.

Ziyaretleri sırasında sınıflara giren Kaymakam Kaya, öğrencilerle yakından ilgilenerek sohbet etti ve onların taleplerini dinledi. Yeni eğitim yılının tüm öğrencilere, öğretmenlere ve yöneticilere hayırlı olması dileğinde bulunan Kaya, eğitimin önemine vurgu yaparak, başarılı bir yıl geçirilmesini temenni etti.

Çaycuma'da eğitim, 2024-2025 dönemiyle birlikte coşkuyla başlarken, okullar yeniden öğrencilerin sesleriyle dolup taştı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Çaycuma'da Yeni Eğitim Yılı Başladı - Son Dakika

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