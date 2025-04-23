Çaycuma'da 23 Nisan coşkusu stadyumu doldurdu - Son Dakika
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Çaycuma'da 23 Nisan coşkusu stadyumu doldurdu

Çaycuma\'da 23 Nisan coşkusu stadyumu doldurdu

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, büyük bir coşku ve katılımla kutlandı.

23.04.2025 16:18  Güncelleme: 16:22
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Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, büyük bir coşku ve katılımla kutlandı. Resmi törenlerin ardından stadyumda düzenlenen etkinlikler, renkli görüntülere sahne oldu.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Çaycuma'da sabah saatlerinde Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayhan Alagöz'ün çelenk sunmasıyla başlayan törene Kaymakam Adem Kaya, Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, Deniz Piyade Yarbay Fatih Ahmet Demirel, Askerlik Şubesi Başkanı Enis Taşkın, Jandarma Üstteğmen Derviş Özhan, İlçe Emniyet Müdürü Uğur Duman, protokol üyeleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Kutlamalar, ilçe stadyumunda devam etti.

Programda konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayhan Alagöz, 23 Nisan 1920'nin, Türk milletinin talihine sahip çıktığı, kendi iradesiyle egemenliğini ilan ettiği tarihi bir gün olduğunu vurguladı.

Alagöz konuşmasında, "Bu mirası yaşatmak, bağımsızlık ve özgürlük ruhunu çocuklarımıza aktarmak hepimizin görevidir. Sevgili çocuklar, sizler bu ülkenin en kıymetli hazinelerisiniz. Sizlerin sağlıklı ve güvenli bir ortamda yetişmesi biz büyüklerin sorumluluğudur. Bugün burada, bağımsızlık ve egemenlik mücadelemizin en önemli dönüm noktalarından biri olan 23 Nisan 1920'nin 105. yıl dönümünü ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı büyük bir coşku ve gurur içerisinde kutlamak için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Bu güzel bayram vesilesiyle, Çaycuma'mızın güzel insanlarıyla aynı coşkuyu yaşamak, aynı duyguları paylaşmak bizler için büyük bir mutluluktur.

23 Nisan, milletimizin talihine sahip çıktığı, iradesine yön verdiği, bağımsız ve hür bir gelecek için birlikte yürümeye karar verdiği tarihi bir gündür. O gün, vatanın dört bir yanında zor şartlar altında mücadele eden bir millet, kendi iradesiyle, inancıyla ve kararlılığıyla bir meclis kurarak egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğunu tüm dünyaya ilan etmiştir. Bugün bizlere düşen en önemli görev; bu mirası yaşatmak, bağımsızlık ve özgürlük ruhunu nesilden nesile taşımaktır.

Sevgili Çocuklar, Sizler, Çaycuma'mızın umudu, ülkemizin yarını, milletimizin en kıymetli hazinesisiniz. Yüzünüzdeki tebessüm, gözlerinizdeki ışık ve yüreğinizdeki sevgi bizlere umut veriyor. Sizlerin iyi bir eğitim alması, sağlıklı, mutlu ve güvenli bir ortamda yetişmesi biz büyüklerin en önemli sorumluluğudur. Sizler sadece ailenizin değil, bizlerin ve bu güzel vatanın da evlatlarısınız. Her birinizin, bu toprakların değerlerine bağlı, ahlaklı, çalışkan, üretken ve duyarlı bireyler olarak yetişeceğine olan inancımız tamdır. Unutmayın ki; bu topraklarda geçmişten bugüne nice zorluklar aşılmış, nice başarılar kazanılmıştır. Yarınlarda da sizler sayesinde Çaycuma ve ülkemiz daha güzel, daha güçlü ve daha aydınlık bir geleceğe kavuşacaktır.

Kıymetli Çaycumalılar, 23 Nisan, sadece bir bayram değil; aynı zamanda birlik ve beraberliğimizin, milletçe kenetlenişimizin bir göstergesidir. Bugün, bu bayram vesilesiyle yeniden hatırlamalıyız ki bizler aynı toprağın insanları, aynı geçmişin evlatları ve aynı geleceğin ortak sahipleriyiz. Çaycuma'mızın bereketli topraklarında, çalışkan ve fedakar insanlarıyla oluşturduğu değerler, ülkemizin kalkınmasında her zaman önemli bir yere sahip olmuştur. Birlikte hareket ettiğimiz, omuz omuza verdiğimiz sürece aşamayacağımız engel, başaramayacağımız iş yoktur. Çocuklarımızın yüzünü güldüren, gençlerimize umut aşılayan, yaşlılarımızın duasını alan bir Çaycuma'yı hep birlikte inşa edeceğiz.

Bu duygularla, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere ülkemizin bağımsızlığı ve geleceği için mücadele eden tüm kahramanlarımızı rahmetle anıyor, vatan uğruna can veren aziz şehitlerimizi minnet ve saygıyla yad ediyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından öğrenciler tarafından hazırlanan şiir dinletileri, danslar ve halk oyunları sahnelendi. Bayram boyunca stadyumda sergilenen gösteriler büyük beğeni toplarken, çocuklar ve aileleri unutulmaz anlar yaşadı. Günün sonunda çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi. Program, çocukların bayram coşkusuyla sona erdi. - ZONGULDAK

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Çaycuma'da 23 Nisan coşkusu stadyumu doldurdu - Son Dakika

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