Çaycuma\'da Aile Destek Merkezi Kuruluyor

Çaycuma Kaymakamlığı, ilçede sosyal destek çalışmalarını güçlendirmek amacıyla Aile Destek Merkezi (ADEM) kuruyor. Kaymakam Adem Kaya, merkezin Kaymakamlık binası içinde faaliyete geçeceğini açıkladı.

Çaycuma Kaymakamlığı, ilçede sosyal destek çalışmalarını güçlendirmek amacıyla Aile Destek Merkezi (ADEM) kuruyor. Merkezin Kaymakamlık binası içerisinde faaliyete geçeceğini belirten Kaymakam Adem Kaya, özellikle dezavantajlı kadınlara yönelik çeşitli desteklerin sağlanacağını ifade etti.

Kaymakam Kaya, yaptığı açıklamada, "Çaycuma'ya Kaymakamlık binası içinde Aile Destek Merkezi kuruyoruz. Dezavantajlı kadınlarımız için üç atölye oluşturacağız. El sanatları ve hediyelik eşya gibi alanlarda kadınlarımıza kurslar verilecek. Üretilen ürünler, kadın kooperatifleri aracılığıyla satışa sunulacak. Merkezimizde bir de kreş yer alacak" dedi.

Kurulacak merkezle birlikte kadınların hem mesleki beceriler edinmeleri hem de ekonomik gelir elde etmeleri hedefleniyor.

Öte yandan, Çaycuma Kadın Kooperatifi (ÇAY-KA) hakkında da bilgi veren Kaymakam Kaya, "ÇAY-KA aldı başını gidiyor. İmalathane kurma düşüncemiz var. Kurduğumuz zaman kadın sayımız daha da artacaktır" ifadelerini kullandı. - ZONGULDAK