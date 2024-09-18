Çaycuma\'da Avrupa Hareketlilik Haftası Bisiklet Turu Düzenleniyor

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Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında, 22 Eylül 2024 Pazar günü bisiklet turu etkinliği düzenlenecek.

Çaycuma Bisiklet Spor Kulübü'nün öncülüğünde, Çaycuma Belediyesi ve Çaycuma Kaymakamlığı'nın koordinasyonuyla gerçekleştirilecek etkinlik, ilçenin bisiklet sporundaki potansiyelini ortaya koymayı ve bu alanda yeni adımlar atmayı hedefliyor. Karabük, Bartın, Zonguldak merkez ve ilçelerinden katılımcıların beklenmesi, bölgesel çapta geniş bir katılım sağlanacağına işaret ediyor.

Bisiklet turu, toplamda 25 kilometrelik bir parkurda gerçekleşecek ve özellikle yeni başlayan sporcular için uygun olacak. Etkinlik halka açık olup tüm bisiklet severler davet edildi. Çaycuma Belediyesi önünde başlayacak olan yarış, Pehlivanlar Mahallesi, Şahnalar, Miyesserler, Çomranlı Köyü, Saltukova Havaalanı çevre yolu ve Çaybel önünden devam ederek Çaycuma Belediyesi önünde sona erecek.

Çaycuma Bisiklet Spor Kulübü Başkanı Ahmet Gündüz ve Federasyon İl Temsilcisi Erkan Akçelik, organizasyona destek veren Çaycuma Belediyesi'ne teşekkürlerini sunarken, tüm bisiklet tutkunlarını bu özel etkinliğe katılmaya davet etti. - ZONGULDAK