Çaycuma'da Cumhuriyet Bayramı Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Çaycuma'da Cumhuriyet Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Çaycuma\'da Cumhuriyet Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 101. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törenlerde, protokol üyeleri konuşmalar yaptı ve öğrencilere ödüller verildi.

29.10.2024 16:55  Güncelleme: 16:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla ve 101. yıl dönümü kapsamında Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde törenler düzenlendi.

İlçe stadyumunda düzenlenen törene; İlçe Kaymakamı Adem Kaya, Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, Garnizon Komutanı Deniz Piyade Yarbay Fatih Ahmet Demirel, İlçe Jandarma komutanı Binbaşı Samet Tonga, İlçe Emniyet Müdürü Uğur Duman, Cumhuriyet Başsavcı vekili Muhammet Burak Altan, AK Parti Çaycuma İlçe Başkanı Birol Yiğit, CHP İlçe Başkanı Fahri Diler, MHP İlçe Başkanı Mustafa Kaplan, Saadet Partisi İlçe Başkanı Engin Zeren, siyasi partilerin yönetim kurulu üyeleri, STK temsilcileri, daire müdürleri, belediye meclis üyeleri, İl Genel Meclis Üyeleri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda kalabalık vatandaş topluluğu katıldı.

Tören, ilk olarak sabah saat 10.15'de Çaycuma İlçe Kaymakamlığı'nda tebrikat töreni ile başladı. İlçe Kaymakamı Adem Kaya, Çaycuma protokolünü kabul ederek bayramlarını kutladı. Buradaki törenin ardından ilçe stadyumunda yapılacak olan törenlere geçildi.

Törende İlçe Kaymakamı Adem Kaya, Belediye Başkanı Bülent Kantarcı ve Garnizon komutanı Deniz Piyade Yarbay Fatih Ahmet Demirel, öğrencilerin ve halkın bayramını kutladı. Daha sonra saygı duruşu ve akabinde İstiklal Marşı söylendi. Çaycuma İlçe Kaymakamı Adem Kaya ise günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Cumhuriyet Bayramı'nın 101. kuruluş yıldönümü kapsamında öğrenciler tarafından şiirler okundu, halk oyunları gösterisi gerçekleştirildi. İlçe çapında yapılan resim, yazı, komposizyon ve spor dallarında dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi.

Kutlamalar bando eşliğinde gerçekleşen tören geçişi ile sona erdi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Cumhuriyet Bayramı, Cumhuriyet Bayramı, Yerel Haberler, zonguldak, Politika, Çaycuma, Yerel, Yaşam, Tören, Son Dakika

Son Dakika Yerel Çaycuma'da Cumhuriyet Bayramı Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:46 ’’Gürültü yapıyorsun’’ deyip evindeki bütün çöpleri komşusunun kapısına bırakıyor ''Gürültü yapıyorsun'' deyip evindeki bütün çöpleri komşusunun kapısına bırakıyor
19:35 Erdoğan’dan Bahçeli’nin ’’Öcalan’’ çağrısıyla ilgili net çıkış: Ortağımızın yaklaşımı ön yargısız değerlendirilmeli Erdoğan'dan Bahçeli'nin ''Öcalan'' çağrısıyla ilgili net çıkış: Ortağımızın yaklaşımı ön yargısız değerlendirilmeli
18:06 İspanya’dan İsrail’e ağır darbe Milyonlarca euroluk mühimmat anlaşmasını iptal ettiler İspanya'dan İsrail'e ağır darbe! Milyonlarca euroluk mühimmat anlaşmasını iptal ettiler
17:19 İran savunma bütçesini yüzde 200 artırıyor İran savunma bütçesini yüzde 200 artırıyor
11:33 Hizbullah’ın yeni lideri Naim Kasım oldu Hizbullah'ın yeni lideri Naim Kasım oldu
11:15 Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladı: Vatanımızın bekasını korumak için her türlü tedbiri alıyoruz Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı: Vatanımızın bekasını korumak için her türlü tedbiri alıyoruz
10:56 Eski HDP’li vekil Ferhat Encü’den skandal 29 Ekim paylaşımı Eski HDP'li vekil Ferhat Encü'den skandal 29 Ekim paylaşımı
10:51 Ebrar Karakurt’tan Barış Alper Yılmaz’ın derbi paylaşımına olay yanıt Ebrar Karakurt'tan Barış Alper Yılmaz'ın derbi paylaşımına olay yanıt
10:40 İşçilerin tazminatını ödemeyen iş insanı çiftin 35 milyonluk yalısına haciz geldi İşçilerin tazminatını ödemeyen iş insanı çiftin 35 milyonluk yalısına haciz geldi
10:35 Vahşi yaşam tutkunu YouTuber Dingo, bir kobranın kendisini ısırması sonucu hayatını kaybetti Vahşi yaşam tutkunu YouTuber Dingo, bir kobranın kendisini ısırması sonucu hayatını kaybetti
10:32 Arda Güler’e müjde Real Madrid’de Ancelotti dönemi bitiyor Arda Güler'e müjde! Real Madrid'de Ancelotti dönemi bitiyor
10:24 Direksiyon başında uyuyarak 7 kişinin ölümüne sebep olan otobüs şoförüne hapis cezası Direksiyon başında uyuyarak 7 kişinin ölümüne sebep olan otobüs şoförüne hapis cezası
10:07 Dünyanın en tuhaf gemisi, fütüristik okyanus laboratuvarına dönüşmek için kasıtlı olarak kendini batırdı ve dikey konuma geçti Dünyanın en tuhaf gemisi, fütüristik okyanus laboratuvarına dönüşmek için kasıtlı olarak kendini batırdı ve dikey konuma geçti
10:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 29 Ekim mesajında terörle mücadele vurgusu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 29 Ekim mesajında terörle mücadele vurgusu
09:59 Icardi’nin pozisyonu penaltı mı değil mi Ünlü yorumcular hiç tereddüt etmeden görüş belirtti Icardi'nin pozisyonu penaltı mı değil mi? Ünlü yorumcular hiç tereddüt etmeden görüş belirtti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2024 01:23:11. #1.11#
SON DAKİKA: Çaycuma'da Cumhuriyet Bayramı Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.